Štatistický úrad: Úmrtnosť sa znížila, COVID-19 klesol na ôsme miesto

Bratislava 28. júla (TASR) - V júni na Slovensku zomrelo takmer 4251 osôb, čo je najmenej za posledných dvanásť mesiacov. Ochorenie COVID-19 už nebolo najčastejšou príčinou úmrtí, kleslo na ôsmu priečku. Najvyššia úmrtnosť bola v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. V stredu o tom v rámci najnovšej štatistiky informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková nadúmrtnosť sa v júni na Slovensku znížila na päť percent. Počty zomretých sa tak v júni priblížili predošlým rokom, ochorenie COVID-19 sa na úmrtiach podieľalo necelými dvoma percentami. "Nadúmrtnosť je najnižšia od septembra minulého roka, ešte minulý mesiac bola na úrovni deväť percent a pred dvoma mesiacmi v apríli na úrovni 28 percent. Najvyššie hodnoty sme v SR zaznamenali v januári, keď pri rekordných 9,1 tisíca úmrtiach dosiahla skoro 77 percent," uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. Počty úmrtí i celková nadúmrtnosť sa tak od začiatku tohto roku plynule znižujú.



Celkovo na následky ochorenia COVID-19 zomrelo v júni 76 osôb, čo predstavuje necelé dve percentá zo všetkých úmrtí. Nový koronavírus bol podľa ŠÚ medzi príčinami úmrtí na ôsmom mieste. Ešte počas prvých troch mesiacov tohto roka bol nový koronavírus najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, v apríli klesol na druhé miesto a v máji ešte o jednu priečku nižšie. "Kým v januári až v marci spôsobilo ochorenie COVID-19 na Slovensku úmrtie 37 až 40 ľudí zo sto, v júni to boli už len dve osoby zo sto," spresnila Podmanická.



V šiestom mesiaci roka 2021 zomrelo najviac ľudí na choroby obehového systému (47 percent úmrtí) a na nádory (25 percent). Tieto dve skupiny ochorení patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí. V prípade nádorov stále zomieralo menej ľudí ako v predošlých piatich rokoch, ale hodnoty sa priblížili k predošlým rokom. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňali v júni úmrtia na choroby dýchacej sústavy (podiel osem percent z úmrtí), tráviacej sústavy (šesť percent) a vonkajšie príčiny úmrtí (päť percent).



Už niekoľko mesiacov je najhoršia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), aj v júni predstavovala ich nadúmrtnosť takmer 18 percent. "Oproti máju nadúmrtnosť mladších seniorov klesla o päť percentuálnych bodov, ale napríklad v porovnaní s tohtoročným januárom až o 90 bodov," dodala Podmanická.