Sú vyhlásené projekty na podporu kreatívneho čítania žiakov

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenská pedagogická knižnica (SPK) vyhlásila dva projekty na podporu kreatívneho čítania žiakov zo základných škôl a stredných škôl zo SR a z Českej republiky. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 s cieľom pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti. Rovnako ich poslaním je vytváranie živých spoločenstiev v triedach, v ktorých by žiaci priateľsky spolupracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy.



Prvým projektom je 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze, ktorý je určený základným školám a osemročným gymnáziám. SPK ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.



Druhým projektom je 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby. Uvedený projekt je určený slovenským stredným školám. Stredoškoláci môžu výrobu záložiek doplniť rôznymi aktivitami zameranými na podporu kreatívneho čítania, ako sú napríklad besedy o prečítaných knihách, prezentácie o najznámejších divadelných osobnostiach formou krátkych referátov, slohových prác, besedy s divadelnými osobnosťami či návštevou knižníc.



Bližšie informácie o projektoch i elektronické prihlášky sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.