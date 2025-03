Ženy dominujú v učiteľskom povolaní v základných a stredných školách

Bratislava 28. marca (TASR) - Ženy stále dominujú v učiteľskom povolaní v základných školách (ZŠ) aj stredných školách (SŠ). Učiteľky mali tiež vyššie mzdy ako ich mužskí kolegovia s výnimkou vysokoškolských pedagogičiek. TASR o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jana Morháčová pri príležitosti piatkového Dňa učiteľov. Štatistiky tiež podľa nej ukazujú, že SR sa v rámci EÚ radí medzi krajiny s najvyšším počtom žiakov na učiteľa.



„Ženy-učiteľky na ZŠ tvorili takmer 84 percent všetkých učiteľov, na SŠ to bolo už len 71 percent. Na vysokých školách dokonca prevažovali muži, ženy tvorili už len necelú polovicu, 47 percent pedagogického zboru,“ priblížila hovorkyňa. Podotkla, že s vyšším stupňom vzdelávania podiel ženských pedagógov klesá. Na Slovenku pritom podľa nej pracuje v škôlkach a v školách na všetkých úrovniach vzdelávania približne 91.000 učiteľov.



Ako doplnila, platy učiteľov v posledných rokoch rástli na všetkých stupňoch. V roku 2023 dosiahli podľa nej hodnoty od 1300 do necelých 2000 eur. „Na ZŠ bola priemerná mesačná mzda 1703 eur, na stredných školách 1732 eur. Najvyšší zárobok v priemere mali pedagógovia na vysokých školách, 1924 eur,“ uviedla. V priebehu piatich rokov (od 2019 do 2023) platy pedagógov podľa nej vzrástli od 26 percent na vysokých školách do 36 percent na ZŠ.



Zo štatistík tiež podľa Morháčovej vyplýva, že v rámci ZŠ a SŠ pripadá na jedného pedagóga približne 14 žiakov. Priemer EÚ bol pritom 12 žiakov na učiteľa. „Slovensko sa tak zaradilo medzi tri krajiny s najhoršou pozíciou v EÚ, spolu s Holandskom (16 žiakov na učiteľa) a Francúzskom (15 žiakov na učiteľa). Z hľadiska kvality sa najlepšie pracuje učiteľom v Grécku, Luxembursku, na Malte a v Chorvátsku, kde na jedného učiteľa pripadá len 8 až 9 detí,“ dodala hovorkyňa.