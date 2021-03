Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať dotácie

Bratislava 10. marca (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR spustilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Žiadosti môžu akreditované subjekty poskytujúce takúto pomoc predkladať do 10. mája. Celkovo je na tieto dotácie vyčlenených 250.000 eur. Najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 eur a maximálna výška 50.000 eur. TASR o tom informoval hovorca MS SR Peter Bubla.



Hovorca zdôraznil, že dotácie možno poskytnúť len na projekty týkajúce sa poskytovania všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti. „Nemožno ju napríklad poskytnúť ani použiť na splácanie úverov či pôžičiek, úhrady záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu či poskytovanie sociálnych služieb,“ podotkol.



Jednotlivé žiadosti o dotáciu vyhodnotí komisia. „Jej zloženie bude zverejnené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo,“ doplnil. Vyhlásil, že kritériami sú najmä regionálne pokrytie poskytovanej odbornej pomoci a pokrytie čo možno najširšieho okruhu obetí trestných činov. „Ministerstvo zašle žiadateľovi informáciu o odporučení alebo neodporučení komisie na poskytnutie dotácie do 30 kalendárnych dní po ukončení rokovania komisie,“ spresnil.



Ďalej informoval, že rokovanie komisie sa uskutoční najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie. Bližšie informácie o dotačnej výzve nájdu žiadatelia na webe rezortu spravodlivosti.