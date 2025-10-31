Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súbor Lúčnica spoločne s uzbeckým súborom vystúpili v Samarkande

Na archívnej snímke vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Hlavného umeleckého riaditeľa Lúčnice Mikuláša Sivého prekvapilo, že v uzbeckom súbore tancovali iba ženy. Naopak, hudobníci boli výhradne muži.

Autor TASR
Samarkand 31. októbra (TASR) - Slovenský súbor Lúčnica a uzbecký súbor Bakhor v piatok večer spoločne vystúpili v Samarkandskom divadle hudby a drámy Ch. Alimdžana. V závere pracovnej cesty v Samarkande v Uzbekistane sa na vystúpení zúčastnil aj prezident SR Peter Pellegrini. Na Slovensko by sa mal vrátiť v sobotu (1. 11.), informuje osobitná spravodajkyňa TASR.

Hlavného umeleckého riaditeľa Lúčnice Mikuláša Sivého prekvapilo, že v uzbeckom súbore tancovali iba ženy. Naopak, hudobníci boli výhradne muži. „V tom bol zásadný rozdiel. Oni zrejme párové tance nemajú, u nás sú väčšinou párové tance, takže bol to taký rozdiel v kultúre,“ uviedol s tým, že stretnutie dvoch kultúr považuje za prínosné.

Prezident SR sa v rámci pracovnej cesty v Samarkande prvýkrát zúčastnil na najvyššom fóre UNESCO, ktorého cieľom je posilňovanie mieru prostredníctvom vzdelávania a kultúry. Generálna konferencia UNESCO potrvá do 13. novembra. Po 40 rokoch sa presunula mimo Paríža, kde organizácia sídli. Pellegrini absolvoval viacero bilaterálnych rokovaní a navštívil aj medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Líšková)
.

