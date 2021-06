Problémového medveďa v Sučanoch uspal zásahový tím

Sučany 17. júna (TASR) – Medveďa, ktorý od jesene minulého roka prenikal do intravilánu obce Sučany, uspal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vo štvrtok ráno. TASR to potvrdil vedúci zásahového tímu Jaroslav Slašťan.



Podľa informácií z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR nedospelý jedinec prenikal do intravilánu obce, kde hľadal potravu. Ničil majetok miestnych ľudí, najmä kompostéry, oplotenie, odpadové nádoby či tepelnú izoláciu.



"Pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti, nereagoval na plašenie svetlom, zvukovými efektmi či svetlicami. Nevyrušovala ho pyrotechnika, paintballové strelivo a ani medvedí sprej. Všetky tieto druhy plašenia vyskúšal zásahový tím bez výsledku. Medveď naďalej navštevoval osídlené oblasti, čo predstavovalo riziko pre bezpečnosť a zdravie ľudí," informoval odbor komunikácie.