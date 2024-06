Súčasťou osláv 80.výročia SNP bude vojenská prehliadka i koncert opery

Bratislava 26. júna (TASR) - Súčasťou osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) bude slávnostná vojenská prehliadka, stretnutie generácií aj koncert Štátnej opery Banská Bystrica. Vláda na organizáciu osláv vyčlenila celkovo 2,7 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila v stredu.



"Výročie Slovenského národného povstania je pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov našej vlasti sviatkom, ktorým preukazujeme úctu základným hodnotám, na ktorých stojí naša moderná štátnosť," uviedol predkladateľ. Hlavným organizátorom osláv je Ministerstvo obrany SR.



Predvečer osláv SNP 28. august bude venovaný slávnostnému koncertu Štátnej opery Banská Bystrica. Ako priblížil materiál, pri tejto príležitosti sa budú odovzdávať Ceny Múzea SNP osobnostiam, ktoré aktívne podporujú aktivity múzea alebo s ním dlhoročne spolupracujú.



V deň výročia 29. augusta sa pripravuje stretnutie generácií v Kališti. Program v Banskej Bystrici by sa mal začať pietnym aktom kladenia vencov a preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR. Podľa návrhu by mal pokračovať slávnostným programom s príhovormi hostí i kultúrnym programom. Plánovaná je aj slávnostná vojenská prehliadka a pocty najvýznamnejším osobnostiam SNP. Program by mal zakončiť ohňostroj.