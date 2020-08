Súčasťou pitného režimu by mali byť aj prírodné minerálne vody

Bratislava 15. augusta (TASR) - Súčasťou pitného režimu majú byť okrem pitnej vody aj prírodné minerálne vody, teda vody vyvierajúce na zemský povrch z prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu. Od pitnej vody sa prírodná minerálna voda odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov a stopových prvkov či fyziologickým účinkom. Informuje o tom odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webovej stránke.



Balenú prírodnú minerálnu vodu môže podľa ÚVZ SR výrobca umiestňovať na trh v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave. Napríklad po filtrácii nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, alebo po čiastočnom či úplnom odstránení oxidu uhličitého. Úpravou sa však nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti ani základné chemické zloženie.



Na základe svojho pôvodu a množstva oxidu uhličitého existujú minerálne vody s prirodzeným obsahom prírodného oxidu uhličitého, minerálne vody obohatené prírodným oxidom uhličitým, minerálne vody sýtené a minerálne vody s čiastočne odstráneným oxidom uhličitým. „Vodu s obsahom oxidu uhličitého by nemali piť dojčatá, deti a osoby trpiace na kardiovaskulárne ochorenia, na gastritídu alebo na vredové ochorenie žalúdka ani diabetici so sklonom k acidóze,“ varujú hygienici. Celkový obsah rozpustených tuhých látok v minerálnej vode určuje stupeň jej mineralizácie.



Balenú prírodnú minerálnu vodu nie je vhodné nechávať vystavenú priamemu slnečnému žiareniu. Treba ju skladovať v čistých, tmavých a v dobre vetraných priestoroch. Ak je dlho vystavená vysokým teplotám, môžu sa v nej premnožiť prirodzene prítomné mikroorganizmy. „Otvorenú balenú vodu spotrebujte čo najskôr alebo ju uchovávajte v chlade. V dennom pitnom režime striedajte minerálne vody s pramenitými vodami alebo s pitnou vodou,“ radí ÚVZ.



Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne, závisí od viacerých vonkajších i vnútorných faktorov, napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale tiež aktivity, od zloženia a množstva stravy, od teploty ovzdušia i zdravotného stavu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. „Deti od jedného roka potrebujú približne jeden až jeden a pol litra tekutín denne, deti od desiatich rokov a dospelí dva až dva a pol litra tekutín denne. Počas horúčav alebo pri veľkej fyzickej záťaži sa príjem tekutín môže zvýšiť,“ doplnili hygienici.