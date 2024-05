Šucha:Vnímanie EÚ u obyvateľov ovplyvňuje miera informovanosti i krízy

Bratislava 4. mája (TASR) - Vnímanie členstva v Európskej únii (EÚ) sa mení, ako na Slovensku, tak aj v celej EÚ. Je ovplyvnené celkovou dôverou v inštitúcie, mierou informovanosti, ale aj krízami, s ktorými sa za ostatné roky stretávame. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimír Šucha to uviedol pre TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ, ktoré oslávilo 1. mája.



"Keď sme pred dvoma dekádami vstupovali do Únie, dominovalo najmä očakávanie a nadšenie z nových možností. Postupom času sme sa začali viac pozerať aj na reálne výhody a výzvy nášho členstva v Únii," poznamenal.



Prieskumy však podľa neho ukazujú, že Slováci vidia budúcnosť SR vo vnútri EÚ. "Podľa výsledkov národnej správy Eurobarometra z jesene 2023 by sedem z desiatich opýtaných Slovákov a Sloveniek nesúhlasilo s budúcnosťou Slovenska mimo EÚ. Približne dve pätiny (41 percent) obyvateľov Slovenska vníma EÚ pozitívne a Únia pre nich reprezentuje predovšetkým slobodu cestovať, študovať a pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte," spresnil Šucha.



Dodal, že podľa prieskumov Slováci považujú za najdôležitejšiu hodnotu mier. Naopak, za najzásadnejší problém, ktorému EÚ v súčasnosti čelí, považujú vojnu na Ukrajine či migráciu.