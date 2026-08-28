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Suché počasie stále zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode
Oheň možno založiť iba na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti šíreniu požiaru a nenachádzajú sa v tesnej blízkosti porastov trávy, kríkov alebo stromov.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Suché počasie naďalej zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Čas zvýšeného rizika vzniku požiarov naďalej platí vo väčšine okresov Slovenska. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Vo vyhlásených okresoch je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rovnako tak vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a v ich ochrannom pásme.
Oheň možno založiť iba na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti šíreniu požiaru a nenachádzajú sa v tesnej blízkosti porastov trávy, kríkov alebo stromov.
„Nezabúdajte ani na všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí. Tie môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírodnom prostredí sprísniť alebo úplne zakázať zakladanie ohňov na verejných priestranstvách, napríklad v parkoch či lesoparkoch,“ pripomenul HaZZ.
Vo vyhlásených okresoch je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rovnako tak vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a v ich ochrannom pásme.
Oheň možno založiť iba na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti šíreniu požiaru a nenachádzajú sa v tesnej blízkosti porastov trávy, kríkov alebo stromov.
„Nezabúdajte ani na všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí. Tie môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírodnom prostredí sprísniť alebo úplne zakázať zakladanie ohňov na verejných priestranstvách, napríklad v parkoch či lesoparkoch,“ pripomenul HaZZ.