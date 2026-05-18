Sucho a klíma urýchľujú úbytok mokradí aj vodných vtákov na východe
Autor TASR
Michalovce 18. mája (TASR) - Mnohé mokrade na východnom Slovensku sú v dôsledku sucha úplne vyschnuté alebo takmer suché a pre vodné vtáctvo nevhodné. Vtáky preto tieto lokality opúšťajú a sústreďujú sa najmä tam, kde sa voda ešte udržala alebo ju ochranári dokázali zadržať. Pre TASR to uviedol riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel.
Ako príklad spomenul Halov močiar, ktorý bol v minulosti významnou lokalitou pre volavkovité vtáky aj ďalšie vodné druhy. „Tento rok je úplne suchý a len zo zotrvačnosti tam zahniezdili štyri páry volaviek. Inak sa to absolútne nepodobá na močiar,“ priblížil Repel. Naopak, priaznivejšia situácia je podľa neho na lokalitách, kde sa vodu podarilo udržať. Ide napríklad o lúku Ostrovík pri Sennom, jazero Veľká Krčava pri Strážnom a Veľkom Kamenci či Senianske rybníky, ktoré sú aj napriek suchu zásobované vodou z riečky Okna a prívodného kanála.
Práve tam sa podľa ornitológov tento rok koncentruje migrujúce aj hniezdiace vtáctvo. „Na prvý pohľad to môže pôsobiť pozitívne, že je tam vtákov viac. V skutočnosti je to však prejav toho, že inde nemajú vhodné podmienky,“ zdôraznil Repel. Senianske rybníky označil za najvýznamnejšiu ornitologickú lokalitu na Slovensku a útočisko pre viaceré druhy, ktoré už na iných miestach pravidelne nehniezdia.
Sucho podľa neho znižuje aj potravné možnosti vtákov. Vo vysychajúcich mokradiach ubúdajú drobné ryby, obojživelníky, larvy hmyzu či vodné bezstavovce. To sa prejavuje najmä pri druhoch, ktoré síce môžu nájsť vhodné miesto na hniezdenie, no v okolí nemajú dostatok potravy pre mláďatá. Ako príklad uviedol bučiaka veľkého. Kým v minulých rokoch na rybničnej sústave pravidelne hniezdili štyri až šesť párov, tento rok tam ochranári zaznamenali jedného jedinca. „Územie pravdepodobne opustili pre nedostatok potravy a potravných biotopov,“ povedal Repel.
V súčasnosti tento vývoj podľa neho zosilňuje zmena klímy a zmena rozloženia zrážok počas roka. „Prestáva pršať na jeseň a v zime, keď je voda pre mokrade najdôležitejšia. Naopak, zrážky prichádzajú často nárazovo počas letných búrok,“ uviedol. Riešením je podľa SOS/BirdLife lepšie hospodárenie s vodou v celej krajine. Vodu treba zachytávať v lesoch, na poliach, v mokradiach aj v obciach a mestách. „Musíme ju zadržať vtedy, keď prší, sneží alebo keď tečie riekami. Nesmieme dopustiť, aby bez úžitku odtekala preč,“ dodal Repel.
