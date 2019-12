Súd bude rozhodovať o dohode o vine a treste so Zoltánom A.

Bratislava 29. decembra (TASR) – Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bude v pondelok (30. 12.) rozhodovať o dohode o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzatvoril Zoltán A. Ten má byť spoluzodpovedný za vraždu novinára Jána Kuciaka.



Zoltánovi A. navrhuje prokurátor trest, ktorý je momentálne neznámy. Podľa Trestného zákona však pri mimoriadnom znížení trestu v prípade úkladnej vraždy nemôže ísť súd pod osemročný trest odňatia slobody. V prípade, že by súd schválil jeho dohodu o vine a treste, by sa dostal Zoltán A. definitívne do pozície svedka, tak ako je uvádzaný v obžalobe na štvoricu obvinených.



O schválení alebo prípadnom neschválení dohody bude rozhodovať senát, ktorý pojednáva aj v kauze falšovania televíznych zmeniek, s tým rozdielom, že mu bude predsedať namiesto Emila Klemaniča Pamela Záleská.



Zoltána A. zadržala polícia v rovnaký deň ako dvojicu vykonávateľov, a to 27. septembra 2018. Od prvého dňa s políciou spolupracoval a vďaka jeho svedeckej výpovedi sa tím Kuciak dostal k Alene Zs., ktorú zadržali deň potom.



Zoltán A. mal byť medzičlánkom medzi obvinenou Alenou Zs. a obvinenými Miroslavom M. a Tomášom Sz. Zatiaľ čo bola Alena Zs. podľa prokuratúry sprostredkovateľom vraždy novinára pre Mariana K., tak boli Miroslav M. a Tomáš Sz. samotní vykonávatelia. Podľa obžaloby sa ku skutku okrem Zoltána A. priznáva aj Miroslav M., ktorý tvrdí, že zastrelil Kuciaka aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.



Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú obvinení Marian K., Alena Zs., Miroslav M. a Tomáš Sz. Hlavné pojednávanie sa začne v januári 2020.



Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian K. ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.