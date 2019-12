Súd bude rozhodovať o dohode s obvineným Zoltánom A. 30. decembra

Bratislava 3. decembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) vytýčil termín verejného zasadnutia, na ktorom bude rozhodovať o návrhu dohody o vine a treste s obvineným Zoltánom A. na 30. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Zoltán A. je obvinený v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, usvedčuje však obžalovaných a spolupracuje s políciou.



ŠTS už koncom novembra vytýčil termín zasadnutia v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, a to na druhú polovicu tohto mesiaca. "Verejné zasadnutie v trestnej veci vedenej proti obvinenému T. Sz. a spol. o predbežnom prejednaní obžaloby sa bude konať 19. decembra o 9.00 h v pojednávacej miestnosti v budove Justičnej akadémie v Pezinku," uviedla hovorkyňa ŠTS. Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. sa nachádzajú vo väzbe.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 21. októbra na ŠTS v Pezinku obžalobu na obvinených podnikateľa Mariana K., Alenu Zs., Miroslava M. a Tomáša Sz. v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. Obžaloba bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Obžalovaní sú vo väzbe. Predtým však uzavrel dohodou o vine a treste so Zoltánom A.



Podľa obžaloby prokurátora ÚŠP si mal Marian K. objednať vraždu Jána Kuciaka u Aleny Zs. koncom roka 2017, respektíve začiatkom roka 2018 z dôvodu pomsty za články, ktoré odkrývali jeho ekonomickú trestnú činnosť. Vyšetrovací spis má viac ako 25.000 strán a desiatky príloh, medzi ktorým sú aj zaistené finančné prostriedky a cennosti. Obžaloba má 93 strán.



Okrem vraždy novinára čelia Miroslav M. a Tomáš Sz. aj obžalobe z vraždy podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Toho mali podľa obžaloby ÚŠP zavraždiť v roku 2016 so zámerom lúpeže. Okrem dvoch spomínaných vrážd obviňuje prokurátor ÚŠP Miroslava M., Tomáša Sz. a Mariana K. aj z nedovoleného ozbrojovania. Zoltán A. zase čelí na Okresnom súde Bratislava V obžalobe s ďalšou osobou z ekonomickej trestnej činnosti.



Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Za Kuciakovu vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).