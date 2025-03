Súd čiastočne povolil obnovu konania v kauze vraždy Ľ. Cervanovej

Bratislava 3. marca (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave čiastočne povolil obnovu konania v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej. Zrušil tak rozsudok KS v Bratislave z roku 2004 v časti týkajúcej sa výroku o vine z vraždy a výroku o treste v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z roku 2006. Zamietol však návrh na povolenie obnovy konania vo vzťahu k Jurajovi Lachmanovi, keďže on bol rozsudkom z roku 2004 spod obžaloby z vraždy oslobodený. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, rovnako aj všetci navrhovatelia s výnimkou jedného, ktorý si ponechal lehotu.



Ako vyplýva z vyjadrenia predsedu senátu Petra Šamka, súd presvedčil znalecký posudok, ktorý sa našiel v archíve v Kaniciach a zaoberá sa miestom nálezu tela Cervanovej.



Advokát Allan Böhm vyjadril pred novinármi názor, že rozhodnutie súdu mu nedáva zmysel. "Ak na jednej strane hovoria, že štvrtý skutok rozsudku, kde povolili obnovu, nemohol byť vykonaný tak, ako to ustálila prokuratúra a následne ako to ustálili súdy, pričom tento skutok vyslovene bol odôvodnený iba údajnými priznaniami alebo teda dôkazmi, výsluchmi samotných obvinených. Tak pokiaľ v tomto skutku nehovorili pravdu, pokiaľ uvádzali iné miesto smrti Ľudmily Cervanovej, v takom prípade nechápem, ako mohli uveriť tým častiam výpovedí tých istých ľudí, ktorí sa mali doznávať k únosu aj k znásilneniu," konštatoval.



Na druhej strane, advokátka Jitka Hasíková je s rozsudkom čiastočne spokojná. "Výsledku sa čiastočne tešíme, pretože sme dosiahli to, o čo sa títo ľudia usilovali 45 rokov," zhodnotila.



Cervanová bola zavraždená v lete 1976. Obvinení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok Najvyšším súdom zrušený.



Právoplatne rozhodli súdy potom až v roku 2006. Obžalovaní dostali tresty od troch do 15 rokov väzenia. Pre zdravotné problémy bol Roman Brázda vylúčený na samostatné konanie. V roku 2009 odmietol Najvyšší súd SR dovolanie šiestich odsúdených. So sťažnosťami potom neuspeli na Ústavnom súde SR a ani na Európskom súde pre ľudské práva.



Podľa súdov bola Cervanová 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnutá do auta a odvezená do jedného z domov, kde bola násilím držaná. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku. Tam sa 14. júla 1976 našlo jej telo.