SÚD: Ďalší obnovený proces s J. Ondrejčákom má začať v pondelok
Najvyšší súd SR zrušil začiatkom roka Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy.
Bratislava/Pezinok 20. septembra (TASR) - Ďalší obnovený proces s niekdajším bosom bratislavskej skupiny piťovcov Jurajom Ondrejčákom má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať v pondelok (22. 9.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.
Najvyšší súd SR zrušil začiatkom roka Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.
Návrh dohody podal na ŠTS prokurátor v decembri 2020. Dotýkala sa okrem vraždy bosa Takáča aj ďalších troch vrážd. Išlo o vraždu bosa albánskej enklávy košického podsvetia Fadila Pasjaču a účastníka vraždy Pasjaču Ľuboslava Velka rovnako z roku 2000, ako aj člena skupiny takáčovcov z roku 2004.
Vyšetrovanie v týchto prípadoch ukončili v júni 2020. Z objednania vraždy Takáča v marci 2017 obvinili Ondrejčáka, ktorý si vtedy odpykával 16-ročný trest odňatia slobody. Spolu s ním polícia vtedy obvinila jeho podriadených zo skupiny, ktorá operovala z bratislavského Lamača. Pôvodne bolo trestné stíhanie vo veci vraždy Takáča v roku 2007 prerušené. Vo februári 2017 sa začalo nanovo.
Ondrejčákovi tento rok povolil obnovu konania aj ŠTS v Banskej Bystrici. Išlo o vec, v ktorej ho ŠTS odsúdil v roku 2014 na 16-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky. Ostal tak bez trestu, ale s priznanou vinou. V obnovenom procese mu následne ŠTS uložil nepodmienečný trest väzenia na 14 rokov a šesť mesiacov so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na dva roky. V porovnaní s minulosťou však upustil od trestu prepadnutia majetku. Ondrejčák, prokurátor, ako aj poškodení sa voči rozsudku odvolali. Najvyšší súd však koncom augusta rozsudok prvostupňového súdu potvrdil.
