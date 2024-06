Eurokomisia musí uhradiť úroky z pokút voči Deutsche Telekom v SR

Brusel/Luxemburg 11. júna (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok rozhodol, že Európska komisia (EK) musí zaplatiť úroky z pokút, ktoré neoprávnene uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu širokopásmových telekomunikačných služieb. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súd spresnil, že ak Všeobecný súd alebo Súdny dvor EÚ zrušia alebo znížia pokutu, ktorú EK uložila podniku za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, eurokomisia musí nielen vrátiť celú alebo časť pokuty, ktorú podnik už predbežne zaplatil, ale aj zaplatiť úroky za obdobie odo dňa predbežného zaplatenia tejto pokuty do dátumu vrátenia. Cieľom týchto úrokov je paušálne odškodniť dotknutý podnik za stratu výhod vyplývajúcich z predmetnej sumy.



Podľa tlačovej správy súdnej inštancie z Luxemburgu eurokomisia 15. októbra 2014 uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG pokutu približne 31 miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu širokopásmových telekomunikačných služieb. Spoločnosť sa žalobou o neplatnosť tohto rozhodnutia obrátila na Všeobecný súd EU (prvostupňový súd) a súčasne s tým v januári 2015 predbežne zaplatila pokutu.



Všeobecný súd čiastočne vyhovel žalobe a znížil sumu pokuty približne o 12 miliónov eur.



Eurokomisia preto vo februári 2019 vrátila uvedenú sumu spoločnosti Deutsche Telekom. V nadväznosti na to firma požiadala EK, aby jej zaplatila aj úroky z omeškania z tejto sumy za obdobie od dátumu zaplatenia pokuty do dátumu jej vrátenia, teda za viac ako štyri roky.



Komisia to odmietla a preto spoločnosť Deutsche Telekom sa znovu obrátila na Všeobecný súd, ktorý uložil eurokomisii povinnosť zaplatiť spoločnosti sumu približne 1,8 milióna eur.



Exekutíva EÚ sa proti rozsudku Všeobecného súdu odvolala na Súdny dvor EÚ (vyššia inštancia) a ten v utorok odvolanie EK zamietol a potvrdil predošlý rozsudok Všeobecného súdu. Znamená to, že Európska komisia musí zaplatiť úroky z pokút, ktoré neoprávnene uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG na Slovensku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)