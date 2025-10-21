< sekcia Slovensko
JURAJA C. ODSÚDILI ZA TERORISTICKÝ ÚTOK NA PREMIÉRA NA 21 ROKOV
Juraj C. počas procesu tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel.
Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Vyhlásil to v rozsudku Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ktorý ho v utorok odsúdil na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.
Obžalovaný si ponechal lehotu na podanie odvolania, prokurátorka sa tejto možnosti vzdala.
Dôchodca, 72-ročný Juraj C., čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
Ako predseda senátu uviedol, pochybnosť o tom, že skutok sa stal a spáchal ho obžalovaný, nebola. Alternatívou k právnej kvalifikácii teroristického útoku bol ešte pokus o úkladnú vraždu, prípadne útok na verejného činiteľa. Súd sa však priklonil k verzii obžaloby. Zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí. Bol proti tejto vláde a burcoval ľudí, aby bola zvrhnutá.
Za teroristický útok hrozilo obžalovanému doživotie. Súd však využil mimoriadne zmierňovacie ustanovenia, pričom spodnou hranicou, na ktorú mohol pri tomto trestnom čine ísť, bolo 20 rokov. Predseda senátu spodnú hranicu sadzby zdôvodnil tým, že obžalovaný je človek s vyšším vekom, bezúhonný a zdravotne nie je celkom v poriadku.
Podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej a právneho zástupcu poškodeného premiéra Davida Lindtnera sa jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností preukázalo, že obžalovaný spáchal obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
Obhajca Juraja C. Namir Alyasry súdu navrhol, aby skutok jeho klienta prekvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa, kde je miernejšia trestná sadzba, sedem až 12 rokov.
Juraj C. počas procesu tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.
Súdny proces sa začal 8. júla a prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach.
2024
15. mája - Na premiéra Roberta Fica bol v Handlovej spáchaný atentát. Páchateľom bol 71-ročný Juraj C. z Levíc, ktorý na premiéra päťkrát vystrelil. Predseda vlády utrpel vážnu polytraumu a operovali ho v nemocnici v Banskej Bystrici.
18. mája - Juraja C. obvineného z pokusu o vraždu premiéra Fica vzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do vyšetrovacej väzby.
19. mája - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) informoval, že vyšetrovací tím atentátu na premiéra sa zaoberal aj možnosťou, že páchateľ nebol „osamelým vlkom“. Nasvedčoval tomu fakt, že facebooková a komunikačná história páchateľa bola dve hodiny po spáchaní skutku zmazaná.
21. novembra - Obvinenému Jurajovi C. predĺžili väzbu o štyri mesiace.
2025
21. januára - Okresný súd Trenčín rozhodol, že Juraj C., ktorý postrelil predsedu vlády Fica, nebude hospitalizovaný na psychiatrii, ale stíhaný väzobne.
25. februára - V prípade atentátu na premiéra bol na Generálnu prokuratúru SR doručený návrh na podanie obžaloby na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
17. marca - Prokurátorka podala na Špecializovaný trestný súd v prípade atentátu na premiéra obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
8. apríla - Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí rozhodol, že Juraj C. ostáva vo väzbe.
22. apríla - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby uviedol, že „vie presne“, ktorý policajt vytvoril nahrávku zadržaného atentátnika Juraja C. krátko po streľbe na predsedu vlády Fica. Telefón mu bol zaistený a tento policajt poslal video len „oprávneným osobám“. Inšpekcia však ani po vypočutí svedkov nezistila, kto video zverejnil na sociálnej sieti.
15. mája - Premiér Fico sa zo zranení, ktoré utrpel pri atentáte v Handlovej, liečil viac ako 42 dní. Vyplynulo to z obžalobného návrhu podaného na strelca Juraja C.
8. júla - Po vyše roku od atentátu na premiéra sa na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, začal súdny proces s Jurajom C.
- Predseda vlády Fico ako poškodený odpustil obžalovanému Jurajovi C. Konštatoval to pre médiá počas súdneho procesu premiérov poradca, advokát David Lindtner. Ten zastupoval predsedu vlády, ktorý na súd neprišiel.
- Juraj C. sa pôvodne chcel vyhnúť procesu a uzavrieť dohodu o vine a treste. Podmienkou bolo, že za svoj skutok dostane trest odňatia slobody maximálne vo výmere 12 rokov. Konštatovala to počas súdneho procesu prokurátorka Katarína Habčáková.
- Obhajca obžalovaného Namir Alyasry pred senátom zdôraznil, že skutok sa stal, klient sa k streľbe priznal a jeho postavenie pred súd je dôvodné. Nesúhlasil však s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Podľa obhajcu nie každý útok na verejného činiteľa je hneď terorizmus.
- Juraja C. mal k skutku viesť hnev voči Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel.
19. septembra - Štvrtý pojednávací deň sa venoval výsluchom svedkov atentátu na premiéra Fica. Na ŠTS vypovedali traja svedkovia, ktorí patrili k premiérovej ochranke a boli na mieste činu. Hovorili o tom, kde stáli v momente výstrelu, v čom spočíval služobný zákrok, ako vnímali kolegov, ktorí strelca spacifikovali alebo koľko výstrelov počuli.
- Na ŠTS sa prehrávala časť zvukových záznamov medzi obžalovaným Juraj C. a nasadeným agentom. Vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a prehrať ich, ale bez prítomnosti verejnosti, navrhla prokurátorka Katarína Habčáková. Verejnosť žiadala vylúčiť z dôvodu ochrany totožnosti agenta, aby nedošlo k jeho spoznaniu podľa hlasu.
- Na ŠTS v procese s Jurajom C. vypovedala aj riaditeľka regionálnej televízie v Prievidzi Dana Reindlová. Spolu s kameramankou tejto televízie ako jediné zaznamenali celý priebeh streľby na premiéra.
26. septembra - Piaty pojednávací deň s Jurajom C. sa skončil predčasne. V popoludní sa mali čítať prepisy zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom, ktoré vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a navrhol ich obhajca. Pre technické problémy však musel sudca hlavné pojednávanie predčasne ukončiť.
2. októbra - Proces s atentátnikom Jurajom C. sa dostal do finále. Po čítaní prepisov časti telefonických hovorov medzi strelcom a jeho rodinou, ako aj zvukových záznamov medzi ním a nasadeným agentom, súd predložil procesným stranám aj vecné dôkazy. Medzi nimi aj zakrvavenú košeľu či nohavice premiéra. Čítala sa aj utajovaná príloha, ale bez prítomnosti verejnosti. Po vyhlásení predsedu senátu o ukončení dokazovania sa začali záverečné reči.
- Prokurátorka Katarína Habčáková vo svojej záverečnej reči navrhla Jurajovi C. uložiť „zákonný a spravodlivý trest“. Atentát na predsedu vlády bol podľa nej útokom na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu. Jeho odstránením chcel Juraj C. zvrátiť politiku súčasnej vlády, docieliť jej demisiu a dosiahnuť predčasné voľby. Habčáková vyjadrila presvedčenie, že rozsiahle dokazovanie na hlavnom pojednávaní jednoznačne preukázalo, že Juraj C. útočil na celú vládu SR ako kolektívny orgán, na čele ktorého stojí premiér
8. októbra - Záverečnými rečami pokračoval proces s atentátnikom Jurajom C. Záverečnú reč predniesol obhajca Juraja C. Namir Alyasry. Navrhol, aby skutok jeho klienta súd kvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa. Konštatoval, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Obžalovaný neútočil na ústavné zriadenie štátu a v čase skutku nepomýšľal na pád vlády. Hnev obžalovaného smeroval výlučne k poškodenému Ficovi.
- Záverečnú reč predniesol aj Juraj C. Začal ju básňou Milana Rúfusa a pokračoval podrobnou rekapituláciou celého svojho života od narodenia. Predseda senátu ho musel prerušiť a upozorniť, aby sa venoval predmetu konania. Juraj C. reagoval, že považuje za potrebné opísať svoj život, aby bolo zjavné, prečo konal tak, ako konal.
