Súd mal rozhodovať o treste pre Kučerku, pojednávanie odročil na máj

Pezinok 3. apríla (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku mal vo štvrtok opätovne rozhodovať o treste pre bývalého policajného vyšetrovateľa Mariána Kučerku. Hlavné pojednávanie však odročil na 19. mája. Prokurátor i sudca trvajú na osobnom výsluchu Kučerku, ktorý vo štvrtok ospravedlnil svoju neúčasť na hlavnom pojednávaní.



ŠTS uznal Kučerku v roku 2022 za vinného z trestného činu prijímania úplatku. Najvyšší súd SR mu napokon vymeral nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a šesť mesiacov. Dostal tiež trest prepadnutia majetku. Vlani však súdy vyhoveli Kučerkovmu návrhu na povolenie obnovy konania a zrušili mu pôvodný rozsudok v časti výroku o treste.



„Návrhu na obnovu konania bolo vyhovené na základe nálezu Ústavného súdu SR, ktorý skonštatoval, že obligatórne ukladanie trestu prepadnutia majetku je v rozpore s ústavou. Preto bola povolená obnova konania čo do výroku o treste,“ ozrejmil vo štvrtok samosudca ŠTS Milan Cisarik.



Obhajoba podala voči nemu pred hlavným pojednávaním námietku zaujatosti. Poukázala na to, že sudca v minulosti rozhodoval korupčný prípad Štefana Ž. „Rozhodoval podľa nášho názoru o rovnakom skutku, za aký je stíhaný aj náš klient v tomto trestnom konaní,“ povedal advokát Martin Bezák. Sudca sa za týchto okolností môže podľa jeho slov javiť ako objektívne zaujatý.



Samosudca ozrejmil, že o námietke zaujatosti nebude rozhodovať, pretože nie je založená na dôvodoch, ktoré predpokladá legislatíva. „Podľa v súčasnosti platného Trestného poriadku nie je možné o tejto námietke konať a som povinný vo veci riadne rozhodnúť,“ zdôraznil Cisarik.



Kučerka svoju neúčasť na štvrtkovom hlavnom pojednávaní riadne ospravedlnil. „Mám za to, že moja účasť na hlavnom pojednávaní nie je potrebná, keďže otázka, ktorú na ňom bude súd riešiť, je otázkou právnou,“ uviedol vo svojom ospravedlnení. Sudca ospravedlnenie akceptoval.



Hlavné pojednávanie sa však vo štvrtok napokon nezačalo, sudca proces odročil na 19. mája a 13. júna. Cisarik považuje za potrebné vypočuť Kučerku. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR navrhuje výsluch o majetkových pomeroch.



Kučerka bol v roku 2022 uznaný za vinného z prijatia úplatku vo výške 25.000 eur od podnikateľa Norberta B. prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda S. Pomôcť mal za to Štefanovi Ž. V druhom skutku mu prokuratúra kládla za vinu prijatie úplatku vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M., pričom časť z tejto sumy si mal ponechať.