Súd navrhol G. Gálovi, aby kauzu Volodymyra Y. odovzdal na Ukrajinu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Dlhoročná súdna kauza piatich vrážd, z ktorých je obžalovaný bos ukrajinsko-slovenského gangu Volodymyr Y. a jeho spoločníci, by sa mala presunúť na Ukrajinu. Ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (Most-Híd) to navrhuje bratislavský krajský súd (KS), potvrdil pre TASR jeho hovorca Pavol Adamčiak.



Ozrejmil, že traja obžalovaní sú rovnako ako štyria poškodení ukrajinskej štátnej príslušnosti, na Ukrajine majú i trvalý pobyt. Pripomenul tiež ekonomické dôvody, ako aj to, že voči Volodymyrovi Y. sa tam vedie aj iné trestné stíhanie pre závažnú trestnú činnosť. Súd preto 23. júla navrhol ministrovi, aby sa trestná vec odovzdala príslušnému justičnému orgánu na Ukrajine. Vlani v novembri to najmä z ekonomických dôvodov navrhol predsedovi súdu prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave.



Podľa Adamčiaka súd požiadal aj policajného pridelenca ministerstva vnútra o informáciu vo veci aktuálneho trestného stíhania či konania proti obžalovanému Volodymyrovi Y. "KS v Bratislave v súčasnosti čaká na meritórne vyjadrenie oslovených inštitúcií," dodal.



Naposledy sa vo veci malo konať v druhej polovici novembra minulého roku. Proces bol však odročený na neurčito. Neprišiel totiž ani jeden zo štyroch obžalovaných - Volodymyr Y., Mykola Sh., Vasyľ P. a slovenský občan Eduard V.



KS štvoricu pôvodne v minulosti uznal za vinných z trestného činu vraždy a ďalších trestných činov a odsúdil na doživotné tresty odňatia slobody. Najvyšší súd SR však pred rokmi vec vrátil naspäť na KS. Išlo o výnimočné a úhrnné tresty, ktoré si mali odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.



V roku 1998 mali zastreliť najprv dvoch členov pôvodne spoločnej podskupiny v obci Jablonica v okrese Senica. V tom istom roku zastrelili svojich dvoch ďalších bývalých komplicov v katastri mesta Stupava. Poslednú obeť postrelili na bratislavskej Kolibe, potom ju uškrtili elektrickým káblom a hodili zviazanú do Dunaja.



Volodymyra Y. stíhali aj v prípade ďalších dvoch vrážd, avšak súdy ho spolu s komplicmi spod obžaloby právoplatne oslobodili. Ukrajinec, bývalý boxer, bol zatiaľ právoplatne odsúdený iba za zorganizovanie vývozu kradnutých áut do zahraničia na štyri roky, ktoré si odsedel. Podľa polície bol Volodymyr Y. hlavou zločineckej skupiny od konca 90. rokov. Gang údajne pôsobil na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Bielorusku a okrem iného sa mal zaoberať lízingovými a poisťovacími podvodmi a krádežami áut.



V súčasnosti je Volodymyr Y. už niekoľko rokov na Ukrajine, keď bol zo Slovenska administratívne vyhostený. Na pojednávania na slovenské súdy nedostavoval. Na Slovensku strávil vo väzbe takmer 11 rokov, keď ho vždy prepustili a hneď pri východe z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave ho zadržali kukláči za inú trestnú činnosť.