Súd neeviduje procesné prekážky pred pojednávaním s Tiborom Eliotom R.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku neeviduje procesné prekážky pred začatím pojednávania so šéfredaktorom časopisu Zem a Vek Tiborom Eliotom R. To sa má začať v stredu (11. 12.). Tibor Eliot R. je obvinený z rozširovania extrémistických materiálov a hanobenia rasy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Tibor Eliot R. v časopise článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.



"Uvedené historické citáty využil tak, že čitateľovi časopisu v danom článku predložil tvrdenia, že aj v súčasnej dobe sú pôvodom zlej spoločenskej situácie zásahy židovskej komunity, ktorá rozvracia súčasnú spoločnosť, a uvedenými tvrdeniami vyvoláva nenávisť a potrebu zásahu voči židovskej komunite v Slovenskej republike. Pritom citovaný článok v časopise Zem a Vek je distribuovaný a predávaný na území SR a voľne zakúpiteľný v bežnom náklade ľubovoľnými osobami," dodala v októbri hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.



Podľa prokuratúry tým Tibor Eliot R. uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal taký čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.