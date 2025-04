Súd opäť rozhoduje v kauze vraždy G. Szymaneka, predvolá aj M. Černáka

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici začal vo štvrtok už po tretí raz rozhodovať o vine alebo nevine Jána K. v prípade starej vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka. Banskobystrický podnikateľ obžalovaný z vraždy v spolupáchateľstve bol kedysi pravou rukou na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka, ktorý sa aktuálne snaží dosiahnuť podmienečné prepustenie. Ján K. využil svoje právo, na súd neprišiel, ale dal súhlas, aby sa konal v jeho neprítomnosti. Zastupovali ho dvaja obhajcovia.



K vražde bohatého Poliaka Szymaneka došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno po tom, ako bola prezradená lokalita, kde ho zadržiavali. Podľa obžaloby mu mal Černák jedenkrát streliť z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej pištole do oblasti hrudníka. Údajne išlo o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné.



Vo štvrtok pred senát OS doviezla eskorta odsúdeného Alojza Kromku, prezývaného Čistič, ktorý si v Leopoldove odpykáva doživotie. Ako vypovedal, z mafiánskej skupiny černákovcov poznal skoro každého, aj Jána K., ale bližší vzťah k nemu nemal. Tvrdí, že vie, že Ján K. nebol pri vražde Szymaneka, „chlapi od Černáka“ vraj hovorili, že keby tam bol Ján K., tak by sa to nestalo. Kromka takisto povedal, že Černák ho mal ovplyvňovať, aby vypovedal v neprospech Jána K. Motívom údajne mala byť pomsta voči obžalovanému, ktorý je na slobode.



„Svedok Kromka bol navádzaný osobou Černáka na to, aby krivo vypovedal v rôznych trestných veciach a aj v prípade nášho klienta, čo dnes jednoznačne potvrdil,“ konštatoval obhajca Jána K. Tomáš Rosina. Podľa neho z tohto pohľadu je Černák pre nich nedôveryhodnou osobou v ďalšej fáze trestného konania. Súd bude skúmať jeho dôveryhodnosť, ako aj ostatných svedkov.



„Obaja svedkovia, ktorí dnes boli predvolaní na hlavné pojednávanie, z môjho pohľadu nepovedali nič, čo by sme nečakali, nič nové a nič, čo by ovplyvnilo postoj obžaloby k tejto veci. Stále trváme na obžalobe, na tom, že bola podaná dôvodne a Ján K. právom stojí na tomto mieste,“ reagovala prokurátorka Katarína Habčáková.



Súd hlavné pojednávanie odročil na neurčito. Na opätovný výsluch predvolá okrem Jána K. aj Černáka.



OS v Banskej Bystrici v roku 2019 uznal oboch za vinných. U Černáka upustil od uloženia súhrnného trestu, pretože sa domnieval, že výnimočný trest odňatia slobody na doživotie je dostatočný. Ján K. na rozdiel od Černáka vinu odmietol, dostal vtedy osem rokov.



Krajský súd (KS) v jeho prípade verdikt týkajúci sa viny a trestu zrušil a vec vrátil. Dospel k záveru, že prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil časť vykonaných dôkazov a v tejto súvislosti bolo potrebné vykonať ďalšie v zmysle záverov odvolacieho súdu.



OS tak znova rozhodoval v máji 2022 a Jána K. odsúdil na desaťročné väzenie. Ten podal odvolanie a KS v roku 2023 rozsudok zrušil a opäť vrátil kauzu zavraždeného Poliaka na OS, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.