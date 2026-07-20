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Súd oslobodil Kuffovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania
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Autor TASR,aktualizované
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Kežmarok 20. júla (TASR) - Sudca pracoviska Okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby Štefana Kuffu a Filipa Kuffu, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.