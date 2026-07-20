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Súd oslobodil Kuffovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania

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Na snímke štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Štefan Kuffa (vpravo) a jeho syn Filip Kuffa (obaja nominanti SNS) prichádzajú na rozsudok v kauze nebezpečného vyhrážania sa na pracovisko Okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok 20. júla 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

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Autor TASR
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Kežmarok 20. júla (TASR) - Sudca pracoviska Okresného súdu Poprad v Kežmarku v pondelok oslobodil spod obžaloby Štefana Kuffu a Filipa Kuffu, obaja štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia SR, spolu s Gregorom Kuffom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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