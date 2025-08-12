Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd oslobodil Kurtulika v kauze brutálnej vraždy podnikateľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Mŕtve telo podnikateľa vylovili hasiči v apríli 2006 z vodnej nádrže v Novákoch.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR právoplatne oslobodil Branislava Kurtulika spod obžaloby v kauze brutálnej vraždy podnikateľa Rastislava Habšudu z apríla 2006. Súd na utorkovom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie prokurátora proti oslobodzujúcemu rozsudku Špecializovaného trestného súdu ako nedôvodné. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Senát Najvyššieho súdu SR, rovnako ako súd prvého stupňa, dospel k záveru, že nebolo preukázané, že skutok, ktorý bol obžalovanému kladený za vinu, obžalovaný spáchal. Senát poukazuje najmä na rozpory a nezrovnalosti vo výpovediach svedkov, ktorí mali usvedčovať obžalovaného, ako aj na absenciu akýchkoľvek iných dôkazov, ktoré by ho priamo spájali s vraždou poškodeného,“ uviedla Važanová.

Mŕtve telo podnikateľa vylovili hasiči v apríli 2006 z vodnej nádrže v Novákoch. Bol nezvestný približne dva týždne. Po vytiahnutí tela na breh sa ukázalo, že zavraždený mal ruky zviazané opaskom a ústa i oči prelepené čiernou lepiacou páskou. Okrem toho mal okolo krku uviazanú reťaz, na ktorej bol kanalizačný poklop, aby telo kleslo na dno.
.

