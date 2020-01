Prokurátor predniesol obžalobu, Kuciaka mali pred vraždou uniesť

Pezinok 13. januára (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry predniesol obžalobu na Mariana K., Alenu Zs., Tomáša Sz. a Miroslava M. za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a päť ďalších skutkov. Hlavné pojednávanie sa začalo v pondelok.



Podľa prokurátora si Marian K. objednal vraždu Jána Kuciaka ako pomstu za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Mal tak urobiť u Aleny Zs. v období konca roka 2017, resp. začiatku roka 2018. Kuciaka mali pôvodne podľa obžaloby vykonávatelia najprv uniesť a až potom zavraždiť, čo sa napokon nestalo.



Na vraždu mal Marian K. poskytnúť Alene Zs. „informácie o obeti v podobe identifikačných údajov obete a záznamov zo sledovania v elektronickej podobe“. Išlo o popis činností Kuciaka, ako aj fotografie a videá z jeho sledovania. To zabezpečoval niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth, v prípade spolupracuje ako svedok.



Po zadaní objednávky Marianom K., mala Alena Zs. kontaktovať svojho známeho Zoltána Andruskóa. Ten je za vraždu už právoplatne odsúdený vďaka schváleniu dohody o vine a treste. Andruskóovi mala Alena Zs. dať objednávku s tým, že mu odpustí dlh vo výške 20.000 eur a doplatí ďalších 50.000 eur. „Následne mu na ním prinesený mobilný telefón odfotila osobné údaje Jána Kuciaka, jeho podobizeň a adresu jeho pobytu vo Veľkej Mači,“ uviedol prokurátor.



Andruskó mal na základe objednávky osloviť bývalého policajného vyšetrovateľa Tomáša Sz. a niekdajšieho vojaka Miroslava M. (ku skutku sa priznal počas vyšetrovania - pozn. TASR), aby vraždu vykonali za 40.000 eur. Andruskó v prípravnom konaní vypovedal, že ich oslovil, keďže vedel, že koncom roku 2016 zastrelili podnikateľa Petra Molnára.



Tomáš Sz. a Miroslav M. mali podľa prokuratúry po prijatí objednávky vraždy vykonať niekoľko obhliadok Kuciakovho rodinného domu vo Veľkej Mači v okrese Galanta, kde žil aj so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou.



Po príprave, počas ktorej si mala dvojica z Kolárova nacvičovať aj únikovú trasu, sa 21. februára 2018 v podvečerných hodinách vybrali do obce Veľká Mača. Cestou si aktivovali obaja „pracovné“ mobilné telefóny zabezpečené Andruskóom, ktoré neskôr pomohli vyšetrovateľom k ich vypátraniu. Vo Veľkej Mači mal vysadiť Tomáš Sz. Miroslava M. pri futbalovom ihrisku, z ktorého sa pešo presunul k domu Kuciaka a Kušnírovej okolo 18.30 h. Vošiel na pozemok rodinného domu, kde vyčkával v letnej kuchynke na „vhodný moment“.



Ten mal nastať okolo 20.21 h, keď mal Miroslav M. bez použitia násilia vojsť do rodinného domu. Kuciaka mal zastreliť dvoma strelnými ranami do hrude a následne aj Martinu Kušnírovú, ktorú zasiahol do hlavy. Podľa prokurátora použil pištoľ značky FEG s kalibrom 9 milimetrov s podomácky vyrobeným tlmičom.



Po vražde sa mal Miroslav M. presunúť pred futbalové ihrisko, kde ho Tomáš Sz. vyzdvihol a odišli do obce Chotín za Andruskóom. Oznámili mu, že je to „vybavené“, čo tlmočil Alene Zs. ďalší deň v Komárne. Tá sa mala podľa prokurátora následne stretnúť v Bratislave s Marianom K. Za vraždu jej mal odovzdať 50.000 eur v hotovosti, ktoré Andruskó rozdelil medzi vykonávateľov s tým, že si 10.000 eur nechal pre seba.



Po medializácii vraždy si 26. februára 2018 Andruskó vypýtal od Aleny Zs. ďalšie peniaze. Mala mu ich zabezpečiť od Mariana K., s ktorým sa v ten deň stretla v jeho golfovom rezorte v obci Báč. Dodatočnú sumu odovzdala Andruskóovi v 500-eurových bankovkách, peniaze následne odovzdal Tomášovi Sz.



Súd otvoril hlavné pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej





Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová otvorila pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Prítomní sú aj poškodení.







Prokurátor ani nikto z obvinených nemajú záujem uzavrieť dohodu o vine a treste.



Na prvom dni hlavného pojednávania prednesie prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžalobu, ktorá je podaná za šesť skutkov. Okrem vraždy novinára a jeho snúbenice sa týka aj vraždy Petra Molnára, ktorého mali podľa prokuratúry zavraždiť koncom roka 2016 Miroslav M. a Tomáš Sz. s motívom lúpeže. Ďalšie štyri skutky obžaloby sa týkajú nedovoleného ozbrojovania.



Za vraždu Jána Kuciaka bol už právoplatne odsúdený Zoltán Andruskó. Uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú neskôr museli modifikovať pre požiadavku senátu Pamely Záleskej. Nepovažovala dohodnutý 10-ročný trest odňatia slobody za adekvátny. Za úkladnú vraždu na objednávku požadovala pre Andruskóa 15-ročný trest, s ktorým napokon súhlasil. Stal sa tak prvým právoplatne odsúdeným v kauze vraždy novinára. Práve on bude vypovedať ako jeden z prvých svedkov o tom, že si ho na vraždu Kuciaka najala Alena Zs. na pokyn Mariana K.



Okrem Andruskóa súd predvolal aj exnovinára a niekdajšieho riaditeľa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Tótha. Pre Mariana K. mal zabezpečovať sledovanie niekoľkých novinárov vrátane Kuciaka. Prokurátor chce na súde vypočuť aj mnohých ďalších svedkov, medzi nimi napríklad aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, ako aj jedného z akcionárov Penty Jaroslava Haščáka.



Senát nateraz vytýčil zatiaľ deväť pojednávacích dní v januári a februári.



Predsedníčka senátu Sabová ako sudkyňa ŠTS odsúdila dvoch exministrov za SNS v kauze nástenkového tendra, ako aj mafiánsku skupinu piťovcov. V senáte tiež sedia sudcovia Ivan Matel a Rastislav Stieranka.



Pojednávanie v kauze vraždy novinára sprevádza mimoriadny záujem médií. Z toho dôvodu sa nepojednáva priamo v budove ŠTS, ktorý na to nemá také priestorové kapacity ako susedná budova Justičnej akadémie. V tej sleduje proces približne stovka novinárov zo Slovenska a zahraničia.



Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).