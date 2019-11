Dvoch členov skupiny kyselinárov oslobodili spod obžaloby

Bratislava 13. novembra (TASR) - Bývalých dvoch členov gangu kyselinárov Rastislava Šittu a Petra Lomjanského v stredu krajský súd (KS) definitívne oslobodil spod obžaloby z pokusu o vraždu z roku 2000. KS v Bratislave tak potvrdil minuloročný októbrový verdikt Okresného súdu v Pezinku a rozsudok je teda právoplatný.



KS v Bratislave tak zamietol odvolanie prokurátorky Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. Orgány prípravného konania napríklad neurobili odbery krvi. Súd nemôže odsúdiť niekoho, keď v prípade bolo veľa nedostatkov a nezrovnalostí a navyše trestné konanie trvalo veľmi dlho, od roku 2000, a nebolo možné dostatočne dokázať, že skutok dvaja obžalovaní spáchali, skonštatoval v stredu KS v Bratislave.



"Obžalovaných nemožno odsúdiť na základe nepriamych svedeckých výpovedí, keď samotný poškodený Miroslav Zeman uviedol, že pri čine neboli. Teda nemôžme uznať ich vinu," zdôraznila predsedníčka trojčlenného senátu KS v Bratislave.







Prokurátorka KP v Bratislave v záverečnom návrhu navrhla zrušiť trest OS v Pezinku a vec vrátiť na opätovné prejednanie. Obhajca Šittu poukázal na to, že 17 rokov sa jeho klient bráni, že skutok nespáchal. Samotný poškodený Zeman vypovedal, že Šitta nemal žiaden podiel na skutku. Navrhol odvolanie prokurátorky zamietnuť. Za 18 rokov sa neobjavila ani jedna výpoveď ktorá by preukázala účasť a vinu Lomjanského na skutku, povedal zase v záverečnom návrhu obhajca tohto obžalovaného. Aj on pritom poukázal na veľkú dĺžku konania.



Skutku sa mala dvojica dopustiť spoločne so zavraždeným bosom gangu Františkom Mikerom. Poškodeným bol v tomto prípade Miroslav Zeman. Tohto mala dvojica spoločne s Mikerom v roku 2000 vylákať do domu Lomjanského v Modre, kde ho nútili piť a začali ho biť a škrtiť lanom. Prestali ho biť, až keď mu zazvonil telefón. Potom obeť naložili do auta a vyviezli po ceste medzi Pernekom a Pezinkom. Následne ho v aute na Pezinskej Babe spustili do priekopy z kopca. Obeť prežila a utrpela viaceré zlomeniny končatín. Zeman na proces v stredu neprišiel.



Kyselinári v rokoch 2000 a 2001 zavraždili najmenej troch ľudí. Obete najskôr zastrelili, telá rozpustili v kyseline sírovej a vyliali do kanalizácie. S nápadom likvidovať obete v kyseline údajne prišiel zavraždený šéf gangu Miker. Mikera pripravili o život vlastní ľudia a jeho telo rozpustili v kyseline.



Skupina obchodovala prostredníctvom siete firiem s bezcenným softvérom a pripravila štát podvodným odpočtom daní o takmer štyri milióny eur. Ich trestné činy pojednával bývalý Špeciálny súd (ŠS) a následne aj Najvyšší súd (NS) SR.