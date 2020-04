Súd pokračuje v pojednávaní vraždy J. Kuciaka, prítomný je i Marian K.

Pezinok 15. apríla (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje v hlavnom pojednávaní vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V Pezinku je z obžalovaných prítomný iba údajný objednávateľ Marian K.



Pôvodné termíny pojednávania sa v marci nekonali vzhľadom na pandemickú situáciu. Na stredajšom pojednávaní sa bude pokračovať v dokazovaní bez prítomnosti verejnosti s tým, že do pojednávacej miestnosti majú prístup okrem procesných strán iba vybrané médiá.



Proces s Marianom K. pokračuje po tom, ako minulý týždeň padol v kauze druhý rozsudok. Po Zoltánovi Andruskóovi, ktorého ŠTS odsúdil právoplatne na 15-ročný trest odňatia slobody, bol neprávoplatne odsúdený aj Miroslav M. Ten sa priznal, že zastrelil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú a koncom roka 2016 aj podnikateľa Petra Molnára. Za tieto vraždy ho senát ŠTS odsúdil na 23-ročný trest odňatia slobody, voči ktorému sa odvolal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Juraj Novocký.



Pred súdom stojí aj bratranec Miroslava M. Tomáš Sz. Ten mal podľa obžalobnej verzie ako bývalý policajt Miroslava M. osloviť na vraždu novinára a na miesto činu ho aj odviesť. Z objednávky vraždy sú naďalej obžalovaní Alena Zs. a Marian K. Ten si mal vraždu novinára objednať z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.



M. Para vzniesol námietku zaujatosti voči senátu, ktorý rieši Kuciakovu vraždu

Obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para vzniesol námietku zaujatosti voči senátu Špecializovaného trestného súdu, ktorý pojednáva vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Senát odsúdil minulý týždeň Miroslava M., ktorý sa ku vraždám priznal. Marian K. tvrdí, že skutková veta tohto rozsudku narušila jeho prezumpciu neviny. Prokurátori a splnomocnenci poškodených to odmietajú. Senát o námietke rozhodovať nebude.



"Dôvodom vylúčenia sudcu alebo senátu nie je skoršie rozhodnutie sudcu alebo senátu o obvinenom, spoluobvinenom, alebo o iných obvinených, ktorých trestné činy spolu súvisia," citovala predsedníčka senátu Ružena Sabová Trestný poriadok na margo námietky.



Obhajca Mariana K. namietal, že senát prevzal spomínanú vetu z obžaloby, keď verejne vyhlásil rozsudok voči Miroslavovi M. Predsedníčka senátu Ružena Sabová použila skutkovú vetu, keď opisovala vraždu vrátane údajnej objednávky od M. K. a A. Zs. Mená boli skrátené, aby sa prezumpcia neviny zachovala. Už po vyhlásení rozsudku uviedol splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic, že ide o bežnú prax.



Lipšic pripomenul, že obhajca Para už s podobnou námietkou raz prišiel v kauze bosa sýkorovcov Róberta Lališa. Už pri tejto kauze sa s podobným problémom Najvyšší súd vyrovnal a skonštatoval, že členovia senátu nie sú vylúčení, ani keď konštatujú celé meno spoluobžalovaných.



V stredu sa na súde budú ďalej čítať iba listinné dôkazy a svedecké výpovede.



V kauze vraždy novinára sa čítali výpovede svedkov, Marian K. vidí rozpory

Na pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa v stredu na Špecializovanom trestnom súde čítali najmä svedecké výpovede svedkov, ktorých nebolo nutné predvolať osobne. Medzi nimi je aj výpoveď expolicajta obvineného v kauze lustrácii. Obžalovaný Marian K. v nej vidí rozpor s tvrdeniami svedka Petra Tótha.



Výpoveď niekdajšieho príslušníka Národnej kriminálnej agentúry Pavla V., ktorý je obvinený v kauze lustrácií novinárov, čítala predsedníčka senátu Ružena Sabová. Pôvodne tvrdil, že lustrácie vykonával na pokyn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Neskôr to odvolal s tým, že to bola iba domnienka.



„Z výpovede svedka podľa môjho názoru jednoznačne vyplýva, že lustrácia Jána Kuciaka bola len jedna jediná, prebehla niekedy na konci leta, resp. začiatkom jesene v roku 2017,“ myslí si Marian K. Poukázal na to, že Peter Tóth hovoril o tom, že mal lustráciu ku Kuciakovi k dispozícii už v úvode roka 2017. Zástupca poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica zase pripomenul, že bolo preukázané, že na lustráciu nebol zákonný dôvod.



Pred čítaním svedeckých výpovedi obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para potvrdil, že trvajú na výsluchu Ivana Kočnera. Podnikateľ je bratom obžalovaného Mariana K. Pred policajtom vypovedal o hypotéze Mariana K. o vražde novinára. Spomínať ju mal na oslave svojich 50. narodenín.



Prokurátor tiež na pojednávaní čítal svedecké výpovede, ktoré opisovali obchodovanie so SIM kartami. Svedkovia ich registrovali a následne predávali do obchodov s telefónmi. V jednom si kúpil mobily aj Zoltán Andruskó. Neskôr ich odovzdal vykonávateľom vraždy, ktorí ich použili na komunikáciu počas skutku aj prípravy.