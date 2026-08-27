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Súd poslal dvoch cudzincov v kauze prípravy útoku na závod do väzby
Sudca pre prípravné konanie oboch cudzích štátnych príslušníkov, na základe návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove, po vypočutí vzal do väzby.
Autor TASR,aktualizované
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Prešov 27. augusta (TASR) - Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne. Rozhodol o tom vo štvrtok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
Sudca pre prípravné konanie oboch cudzích štátnych príslušníkov, na základe návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove, po vypočutí vzal do väzby. „V prípade lotyšského štátneho príslušníka z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby a v prípade ukrajinského štátneho občana z dôvodu tzv. preventívnej väzby, teda na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že proti rozhodnutiu okresného súdu podali účastníci sťažnosť a vo veci oboch obvinených tak bude rozhodovať krajský súd.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku, tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
Sudca pre prípravné konanie oboch cudzích štátnych príslušníkov, na základe návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove, po vypočutí vzal do väzby. „V prípade lotyšského štátneho príslušníka z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby a v prípade ukrajinského štátneho občana z dôvodu tzv. preventívnej väzby, teda na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že proti rozhodnutiu okresného súdu podali účastníci sťažnosť a vo veci oboch obvinených tak bude rozhodovať krajský súd.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči trom cudzincom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorého sa mali dopustiť ako spolupáchatelia na objednávku. Dvoch obvinených zadržali na Slovensku, tretieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.