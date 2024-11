Súd poslal košického policajta obvineného zo zabitia do väzby

Košice 13. novembra (TASR) - Košický policajt obvinený z obzvlášť závažného zločinu zabitia bude stíhaný väzobne. O jeho umiestnení do kolúznej väzby v stredu rozhodol sudca Mestského súdu v Košiciach, ktorý vyhovel návrhu prokurátora. Pre médiá to potvrdil prokurátor s tým, že obvinený podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť.



Policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. V utorok (12. 11.) ho obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) a hrozí mu trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.



Dozorujúci prokurátor podal návrh na jeho vzatie do väzby pre obavu, že bude pôsobiť na svedkov alebo inak mariť vyšetrovanie. Obvinený si pri predvádzaní do pojednávacej miestnosti súdu v sprievode policajtov zakrýval pred novinármi tvár papiermi. O sťažnosti voči väzbe bude rozhodovať krajský súd.



ÚIS spoločne s košickými "kukláčmi" v pondelok (11. 11.) zrealizovali akciu s krycím názvom Exces, v rámci ktorej zadržali dvoch policajtov zaradených na obvodnom oddelení Policajného zboru v Košiciach. Stalo sa tak pre podozrenie, že zneužili svoju právomoc.



Obvinený policajt mal zaistenej osobe spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. "Po prevoze do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu osoba 6. novembra na následky zranení zomrela," uviedlo ministerstvo vnútra. Druhého policajta prepustili zo zadržania.



Podľa medializovaných informácií mal policajt dobiť muža prichyteného pre podozrenie z krádeže alkoholu v hypermarkete v mestskej časti Nad jazerom.