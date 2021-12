Súd potvrdil predĺženie väzby obvinenému finančníkovi Martinovi K.

Bratislava 9. decembra (TASR) - Obvinený finančník Martin K. zostáva vo väzbe do 19. marca. Potvrdil to Najvyšší súd (NS) SR, ktorý zamietol sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) SR a obvineného Martina K. proti uzneseniu sudkyne pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o predĺžení väzby. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Senát NS zároveň potvrdil prepustenie obvinenej bývalej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely B. z väzby, rovnako ako prepustenie obvineného Pavla R. na slobodu.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala 19. mája osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so SPF, sedem z nich obvinila. Išlo o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál. Osoby sú obvinené z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.