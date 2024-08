Súd: Proces v kauze mafiánskych vrážd má pokračovať budúci týždeň

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) má v utorok (20. 8.) pokračovať proces s obžalovaným Róbertom L., považovaným za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, v kauze viacerých mafiánskych vrážd. Predvolaní sú svedkovia. Hlavné pojednávanie je nariadené aj na stredu (21. 8.) a štvrtok (22. 8.). Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



Termíny hlavného pojednávania sú naplánované až do novembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejneného na webe Ministerstva spravodlivosti SR.



Na hlavné pojednávanie boli v minulosti predvolaní viacerí svedkovia. Na doživotie odsúdení Ivan Cupper a Alojz Kromka vypovedať odmietli. Výsluch absolvovala mama zavraždeného Romana Deáka. Okrem iného poukázala na to, že poprava jej syna sa udiala na jednej z hlavných ulíc v bratislavskej Dúbravke, kde je z jednej strany škôlka.



Pôvodne bol Róbert L. v roku 2018 odsúdený na doživotie spolu s ďalším členom skupiny Ivanom Cupperom, prezývaným Vincko. Odsúdené boli aj ďalšie osoby. Najvyšší súd SR v závere marca Róbertovi L. doživotie zrušil. Svoje rozhodnutie zdôvodnil zistením porušenia zákona v neprospech obvineného. Stíhaný je vo väzbe, vinu odmieta.



Obžaloba súvisí s vraždami z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.