PROKURÁTOR NAVRHOL VYŠŠÍ TREST PRE OBVINENÉHO JAROSLAVA K.

Pezinok 31. januára (TASR) – Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Kandera uzavrel s Jaroslavom K. obvineným z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka a s jeho právnym zástupcom Danielom Lipšicom novú dohodu o vine a treste. Navrhuje mu osemročný trest odňatia slobody. O navrhnutej dohode bude ešte v piatok po prerušenom verejnom zasadnutí rozhodovať Okresný súd (OS) v Pezinku.



Prípad E. Valka: Súd pokladá výšku trestu pre Jaroslav K. za nízku



Senát Okresného súdu (OS) v Pezinku nesúhlasí s návrhom dohody o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Kandera s Jaroslavom K. obvineným z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka.



Senát pokladá navrhnutú výšku trestu sedem rokov a dva mesiace za nízku. Ako dostačujúcu výšku trestu by vzhľadom na predchádzajúci trest obvineného pokladal osem rokov odňatia slobody. Procesné strany budú mať možnosť sa vyjadriť k novému návrhu dohody. "Súd chápe, že obvinený pomáhal pri usvedčení hlavného obvineného. Dostať však len pol roka navyše za lúpež, pri ktorej bola aj vražda, tak si spravodlivosť nepredstavujeme. Predstavujeme si najmenej osem rokov, lebo nižší trest by nebol odstrašujúci. Navrhnutú dohodu nepovažuje súd za spravodlivú. Môžete navrhnúť nový návrh o vine a treste," uviedol okrem iného predseda senátu OS v Pezinku. Navrhol procesným stranám prerušenie zasadnutia.



S návrhom dohody o vine a treste absolútne nesúhlasia poškodená - dcéra Jana, a bývalá manželka Valka Oľga a ich právny zástupca Ján Havlát. Navrhujú, aby OS Pezinok zamietol navrhnutú dohodu, uzavretú 31. mája minulého roku. Prokurátor sa podľa Havláta nevyrovnal s formou spáchania spoločného trestného činu dvojice so zbraňou. Obaja obvinení uskutočnili sledovanie domu. Dohodli sa, že násilným spôsobom zoberú finančné prostriedky. Zaobstarali si strelnú zbraň. Podľa Havláta ide o klasickú definíciu spolupáchateľstva trestného činu. Navrhuje, aby súd návrh zamietol a vec vrátil prokurátorovi do prípravného konania a vo veci sa uskutočnil s dvojicou riadny proces.



Jaroslav K. je obvinený z lúpeže a nie zo samotnej vraždy. "Dohodu som uzavrel z toho dôvodu, že Jaroslav K. výraznou mierou pomohol orgánom činným v trestnom konaní pri objasnení Valkovej vraždy. Bez jeho pričinenia by nebolo došlo k objasneniu tohto skutku. Výpoveď Jaroslava K. sa potvrdila výsledkami vyšetrovacieho pokusu vo Valkovom dome a následnými doplnenými znaleckými posudkami," povedal minulý rok Kandera.



Obvinený Jaroslav K. označil za strelca Jozefa R., ten však vinu odmieta. Jaroslava K. odsúdil v roku 2017 OS v Žiari nad Hronom za trestný čin lúpeže na trest odňatia slobody vo výmere šiestich rokov a ôsmich mesiacov. Podľa obžaloby mal obvinený tip, že Valko nosí domov väčšiu sumu peňazí. Do domu dvojica vnikla po tom, ako doň vpustila zapáchajúcu chemickú látku.



Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, vtedy 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava K., ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Následne Jozef R. zobral Valkovi pištoľ, ktorú mal advokát v legálnej držbe.