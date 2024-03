Súd s exšéfom Najvyššieho súdu Štefanom H. by sa mal začať 25. marca

Bratislava 3. marca (TASR) - Súdny proces s bývalým predsedom Najvyššieho súdu (NS) SR Štefanom H. by sa mal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať 25. marca. Čelí obžalobe podanej pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu 1. júna 2023. "Skutok sa týka internetových vyjadrení obvineného zo dňa 25. februára 2022 vykonaných prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com, a to na agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine," priblížila hovorkyňa.