Súd s Monikou J. v kauze Fatima sa má opäť začať v septembri

Bratislava 6. augusta (TASR) - Okresný súd Žilina nariadil termín hlavného pojednávania v kauze súvisiacej s trenčianskym barom Fatima na 28. septembra. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Anna Dudová Záborská. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí okrem iných bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J.



Hlavné pojednávanie by sa malo uskutočniť tiež 2. novembra a 7. decembra. Okrem bývalej štátnej tajomníčky čelia obžalobe aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. a Peter V.



Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu v Trenčíne do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil Okresnému súdu Žilina.