Súd sa bude zaoberať brutálnou vraždou, ktorá sa odohrala v Martine

Bratislava 6. septembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa bude vo štvrtok (9. 9.) zaoberať prípadom tohtoročnej brutálnej vraždy, ktorá sa odohrala v Martine a kde figurujú obžalovaní Rudolf D. a Milan J.



Na dvojicu podal obžalobu na ŠTS špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na začiatku júla. Obžaloba bola podaná za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou spolupáchateľstva.



Prípad brutálnej vraždy, ktorá sa stala vo februári tohto roka v blízkosti čerpacej stanice v Martine, začala riešiť okamžite Národná kriminálna agentúra (NAKA). Jeden z obvinených chcel podľa polície zistiť, "aké je to zabiť človeka". Muži mali nadviazať náhodný kontakt s osobou, ktorú pod zámienkou popíjania alkoholu vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkom rozhovore sa mali presunúť do vedľajšej miestnosti, kde mal poškodenému jeden z obvinených povedať, že je to jeho posledný deň a že zomrie.



Poškodený utrpel mnohopočetné rany na tvári a časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti.