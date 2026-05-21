< sekcia Slovensko
Súd sa má zaoberať sťažnosťami proti neprepusteniu M. Černáka
Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka 24. septembra 2025.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 21. mája (TASR) - Krajský súd v Trnave sa má vo štvrtok zaoberať na neverejnom zasadnutí sťažnosťami proti vlaňajšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. TASR to potvrdil hovorca súdu Martin Pogádl.
Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka 24. septembra 2025. Verejné zasadnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch leopoldovskej väznice.
Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Černák hovoril po rozhodnutí súdu o sklamaní, jeho obhajoba o precedense. Prokurátorka považovala rozhodnutie za spravodlivé.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
Okresný súd Trnava, pracovisko Piešťany, zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka 24. septembra 2025. Verejné zasadnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch leopoldovskej väznice.
Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Černák hovoril po rozhodnutí súdu o sklamaní, jeho obhajoba o precedense. Prokurátorka považovala rozhodnutie za spravodlivé.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.