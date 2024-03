ÚS spojil podanie poslancov a prezidentky voči kompetenčnému zákonu

Košice 20. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu prijal na ďalšie konanie návrh, ktorým skupina poslancov Národnej rady (NR) SR napadla novelu tzv. kompetenčného zákona. Zároveň toto konanie spojil so skorším podaním prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá takisto na ÚS napadla viacero ustanovení tejto novely. Súd ďalej posúdi ich súlad s Ústavou SR.



Skupina poslancov, rovnako ako hlava štátu, namieta zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie prezidenta výlučne na vládu.



Poslanci kritizujú aj zaradenie Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medzi ústredné orgány štátnej správy. Namietajú aj zmeny pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie je po novom výhradne na stanovisku ministerstva obrany bez autorizácie ministerstva zahraničných vecí a SIS.



Námietky smerujú aj voči skrátenej parlamentnej rozprave v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním či nedokonalé, resp. nevykonané prerokovanie návrhu novely v parlamentných výboroch.