Súd: V pondelok sa má začať proces v kauze vraždy novinára J. Kuciaka

Na snímke drevený kríž s fotografiou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Vo veci Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné tri rozsudky.

Pezinok 25. januára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa má v pondelok (26. 1.) začať už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Obžalobe čelia Marian K. a Alena Zs. Zároveň sa bude súd opätovne zaoberať aj prípadom údajnej prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica.

ŠTS v máji 2023 oslobodil Mariana K. spod obžaloby a Alenu Zs. uznal za vinnú, pričom jej vymeral súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. V prípade prípravy vrážd prokurátorov uznal za vinného Dušana K. a obžalovaného Darka D. oslobodil.

Najvyšší súd však vlani tento rozsudok zrušil z dôvodu zistených chýb a aj preto, že sa senát ŠTS nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Odvolací súd zároveň prípad prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu ŠTS.

Vo veci Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
