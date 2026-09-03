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Súd v prípade vraždy D. Tupého má pokračovať v novembri
Na najbližšom pojednávaní by mali vypovedať utajení svedkovia.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať 6. novembra. Pôvodný termín, ktorý bol naplánovaný na piatok (4. 9.), zrušili z dôvodu neprítomnosti náhradného sudcu. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Na najbližšom pojednávaní by mali vypovedať utajení svedkovia. „V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na Špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrejčák a Jozef Balgavý,“ informoval na poslednom pojednávaní sudca Tomáš Škultéty.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.
Na najbližšom pojednávaní by mali vypovedať utajení svedkovia. „V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na Špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrejčák a Jozef Balgavý,“ informoval na poslednom pojednávaní sudca Tomáš Škultéty.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.