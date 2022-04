Súd vzal do väzby jedného z obvinených v kauze Pompeje

Bratislava 3. apríla (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sčasti vyhovel návrhu prokurátora a vzal do väzby jedného z dvojice obvinených v kauze Pompeje; druhú osobu prepustil zo zadržania. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Bednáriková. Rozhodnutie nie ešte je právoplatné, prokurátor i obvinený podali proti nemu sťažnosť. Rozhodovať bude Najvyšší súd (NS) SR.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTST sčasti vyhovel návrhu prokurátora a vzal obvineného Ing. J.J. do kolúznej väzby. Obvinenú PhDr. E.H. prepustil na slobodu, nakoľko nevzhliadol u nej žiaden z dôvodov väzby," uviedla Bednáriková. Doplnila, že u oboch mal sudca za to, že existuje dôvodne podozrenie zo spáchania trestného činu.



Dvojici obvinených navrhol väzbu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Ide o bývalých funkcionárov Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Podozriví sú z korupčnej trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a s porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil dovedna 11 fyzických a šesť právnických osôb.



Policajná akcia Pompeje sa týka 36 verejných zákaziek na SŠHR SR z rokov 2016–2020. NAKA začala trestné stíhanie na základe vlastných zistení a na základe trestného oznámenia, ktoré podalo súčasné vedenie SŠHR SR.