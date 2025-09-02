< sekcia Slovensko
Súd vzal muža obvineného z vraždy tehotnej ženy do väzby
Obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín/Partizánske 2. septembra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín vzal v utorok muža obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom do väzby. Odôvodnil to takzvanou útekovou aj preventívnou väzbou. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený a jeho obhajca podali sťažnosť. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
Návrh na vzatie obvineného J. H. z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom do väzby podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby.
Obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu. Muž podľa polície v sobotu (30. 8.) zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v sobotu, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
