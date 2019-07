Pavol R. trvá na svojej nevine, obhajcovia namietajú účelovosť konania

Chronológia kauzy zmeniek TV Markíza:

14. mája 2018



Televízna spoločnosť Markíza-Slovakia podala v súvislosti so spornými zmenkami v hodnote takmer 70 miliónov eur trestné oznámenie na Mariana K. a Pavla R. za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti.



6. júna 2018



Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci sporných zmeniek, ktoré mal podpísať niekdajší štatutár TV Markíza Pavol R.



15. júna 2018



TV Markíza požiadala Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom K. riadne splnili daňové povinnosti. Ako informovali zástupcovia televízie, existuje dôvodné podozrenie na viacnásobné porušenie zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.



20. júna 2018



Pavol R. si prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa dostaví na výsluch.



20. júna 2018



Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že podnikateľa Mariana K. zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.



20. júna 2018



Na OS Bratislava V mal pokračovať spor o zaplatenie zmenky v hodnote 26.190.002 eur. Termín pojednávania bol zrušený z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania.



21. júna 2018



Exriaditeľ TV Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol R. absolvoval výsluch pred vyšetrovateľom. Polícia ho zadržala a podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Vyšetrovateľ NAKA vypočul aj podnikateľa Mariana K. Ten zostal naďalej zadržaný.



23. júna 2018



Marian K., ako aj Pavol R. budú stíhaní na slobode. Rozhodol o tom sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica.



28. júna 2018



Podnikateľ Marian K. bude stíhaný väzobne. Na verejnom zasadnutí o tom rozhodol Najvyšší súd SR, ktorý čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Pavol R. bude stíhaný na slobode. Mariana K. odviedli do väzby z pojednávacej miestnosti. Verdikt NS SR bol definitívny.



19. júla 2018



Televízia Markíza podala odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v kauze televíznych zmeniek. Okresný súd Bratislava V ešte 26. apríla 2018 rozhodol v prospech spoločnosti Mariana K. Podľa Markízy však súd nezobral do úvahy presvedčivé dôkazy, že zmenky sú falošné.



30. júla 2018



Marian K. požiadal v druhej polovici júla o prepustenie z väzby.



3. augusta 2018



Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že sudca pre prípravné konanie ŠTS v Banskej Bystrici zamietol žiadosť Mariana K. o prepustenie z väzby na slobodu a väzbu nenahradil žiadnou z jej alternatív.



22. augusta 2018



Marian K. ostáva naďalej vo väzbe. Najvyšší súd SR zamietol jeho sťažnosť na rozhodnutie prvostupňového súdu. Má za to, že dôvody väzby trvajú naďalej.



11. septembra 2018



Senát Ústavného súdu SR odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana K. týkajúcu sa jeho väzby.



26. septembra 2018



Pojednávanie o zmenkovom spore týkajúcom sa TV Markíza sa nekonalo. OS Bratislava V zrušil pojednávanie z dôvodu podanej námietky zaujatosti žalobcom.



8. októbra 2018



Marian K. odovzdal do trezoru okresného súdu originály zmeniek, za ktoré žiadal vyplatiť od televízie Markíza desiatky miliónov eur. Originály od neho požadovali orgány činné v trestnom konaní po tom, ako sa stal v tejto kauze obvinený spolu s Pavlom R.



6. novembra 2018



Marian K. podal žiadosť o prepustenie z väzby. Žiadosť bola doručená dozorujúcemu prokurátorovi 12. novembra 2018.



15. novembra 2018



Zmenky nie sú podľa odborníčky autentické. Písmoznalkyňa na základe požiadavky Národnej kriminálnej agentúry na expertné skúmanie dospela k záverom, že podpisy bývalého šéfa televízie Pavla R. na zmenkách nie sú z roku 2000, teda zmenky nevznikli tak, ako to tvrdí Pavol R. a podnikateľ Marian K.



11. decembra 2018



Marian K. zostal naďalej za mrežami. Rozhodol o tom trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí.



14. decembra 2018



V Národnej kriminálnej agentúre v Banskej Bystrici vypovedal obvinený Pavol R. Zdôraznil, že v spise chýbajú nejaké listiny a neexistuje legitímny dôvod, prečo by sa s nimi nemohla oboznámiť obhajoba. Odmietol, že by v tomto prípade išlo o obštrukciu.



8. januára 2019



Marian K. zostal naďalej v sprísnenej väzbe. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu SR na svojom neverejnom zasadnutí.



15. marca 2019



Vyšetrovateľ finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry podal návrh na obžalobu Mariana K. a Pavla R. Formou spolupáchateľstva sa mali dopustiť trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí, cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti so škodou 69 miliónov eur.



24. júna 2019



Marian K. stiahol žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. Senát ŠTS z tohto dôvodu zrušil neverejné zasadnutie, ktoré sa malo konať 25. júna. Marian K. netrvá na svojej žiadosti o prepustenie z väzby. Jeho obhajoba tvrdí, že existuje dôvodné podozrenie o monitorovaní jeho komunikácie s obhajcami, a preto sa nemôže riadne pripravovať na výsluch.



16. júla 2019



Marian K. požiadal súd, aby sa prvé hlavné pojednávanie, ktoré je naplánované na 22. júla, uskutočnilo pred Špecializovaným trestným súdom v jeho neprítomnosti.

Bratislava 22. júla (TASR) – Trojčlenný senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) začal v pondelok pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti voči obžalovaným Pavlovi R. a Marianovi K. Pojednávanie je rozvrhnuté na šesť dní v neprítomnosti Mariana K.povedal Pavol R. pred vstupom do pojednávacej miestnosti. Na pojednávaní sú okrem neho prítomní aj obhajcovia Marek Para a Michal Mandzák, zástupcovia poškodených v podobe advokátov Daniela Lipšica a Tomáša Kamenca a desiatky novinárov, fotografov a kameramanov.Novinári a verejnosť sledujú pojednávanie za bezpečnostným sklom so zvukovým prenosom.Obžalovaný v kauze v kauze údajného falšovania zmeniek TV Markíza a bývalý šéf televízie Pavol R. trvá na svojej nevine. Obhajoba namieta účelovosť konania a obviňuje prokurátora Jána Šantu z nepripustenia jediného dôkazného návrhu do vyšetrovacieho spisu.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátoraSúčasťou obhajoby, ktorú za Mariana K. predniesol advokát Michal Mandzák, bolo opätovné tvrdenie, že obžalovaný nemá právo na dôverný rozhovor s advokátmi. Trestné oznámenie spochybnil z dôvodu, že sa Markíza najprv bránila prostredníctvom civilného sporu a až keď ho prehrala, obrátila sa na políciu.Na to reagoval zástupca poškodenej Markízy Daniel Lipšic s tým, že televízia nemala donedávna dôveru v orgány činné v trestnom konaní.. Tá podľa Lipšica nebola vôbec príslušná na právnu kvalifikáciu falšovania cenných papierov. Na záver reči dodal, že jeden z obžalovaných mal ešte donedávna vplyv na orgány činné v trestnom konaní, čo je taktiež dôvodom, prečo sa až teraz obrátila na cestu trestného konania.Dohodu o vine a treste nepripustil prokurátor ani obžalovaní. Celé pojednávanie bude vedené v neprítomnosti Mariana K. Ten je okrem iného obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Po prestávke vypovedá Pavol R.