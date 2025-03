Súd zmiernil J. Šipošovi trest v kauze prechovávania konope

Trnava 6. marca (TASR) - Krajský súd v Trnave uložil Josefovi Šipošovi za pestovanie a prechovávanie konope sedemročný trest väzenia. Odvolací súd vo štvrtok pristúpil k zmierneniu pôvodne uloženého osemročného trestu väzenia, ktorý Šipošovi vymeral vo februári 2024 Okresný súd v Trnave.



Šipoš bude zaradený do výkonu trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal aj trest prepadnutia veci - digitálnej váhy a drvičky. Vinný je z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Prípad sa ocitol na krajskom súde už po štvrtý raz.



Súd Šipoša vo štvrtok oslobodil z časti obžaloby týkajúcej sa časti obdobia roku 2019. Vinný je za pestovanie konope v období od 31. mája do 1. októbra 2020 a do januára 2021 za prechovávanie tejto látky. Súd aplikoval pri vymeraní trestu jeho mimoriadne zníženie.



Prokurátor vo svojom odvolaní navrhoval uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody v trvaní 15 rokov. Namietal mimoriadne zníženie trestu okresným súdom. Šipoš vo svojom odvolaní hovoril o nesprávnych skutkových záveroch prvostupňového súdu, ktoré sú podľa neho spochybňované predloženými dôkazmi.



Počas policajnej razie v roku 2021 v jeho dome v obci Dolné Zelenice v okrese Hlohovec zaistili vyše 11 kilogramov konope, o ktorom tvrdil, že ho používa na výrobu mastí a tinktúr pre chorých, vrátane svojich rodičov. Konopné masti však neboli zaistené. Po vznesení obvinenie bol dlhší čas stíhaný väzobne.