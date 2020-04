Súd zobral do väzby dve osoby zadržané v rámci akcie NAKA Dobytkár

Bratislava 3. apríla (TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica (ŠTS) zobral v piatok do väzby dve osoby zadržané v stredu (1. 4.) v rámci policajnej akcie Dobytkár.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica rozhodol o vzatí do väzby dvoch osôb, ktoré sú obvinené z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a z prečinu nepriamej korupcie. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Obvinení podali proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," informovala TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Sudca rozhodoval o väzobnom stíhaní od piatka popoludnia. Návrh na väzobné stíhanie dvojice podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vo štvrtok (2.4.).



"Prokurátor ÚŠP podal na ŠTS pre prípravné konanie v Banskej Bystrici návrh na vzatie do väzby na Ľubomíra P. a Mareka K. z dôvodu kolúznej väzby," uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Podľa stredajších informácií Denníka N ide v prípade Ľubomíra P. o bývalého vysokopostaveného člena Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Marek K. je zase bývalý riaditeľ rezortnej sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu zasahovala v Bratislavskom kraji v prípade rozsiahlej korupcie. Zadržala dve osoby v rámci pokračovania akcie Dobytkár.



Senát Najvyššieho súdu (NS) SR v marci potvrdil väzobné stíhanie obvinených právnikov Milana K. a Ľubomíra K. a veterinára Ľubomíra K., ktorí sú obvinení z prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Troch väzobne stíhaných a ďalšie osoby zadržala začiatkom marca NAKA v rámci akcie s názvom Dobytkár. Počas akcie vtedy zadržala deväť osôb, hotovosť vo výške 100.000 eur a obrazy v hodnote 800.000 eur.