Súd vzal do väzby jednu obvinenú z akcie Konzultant

Bratislava 13. decembra (TASR) – Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) v nedeľu rozhodol o vzatí do väzby jednej osoby zadržanej v rámci policajnej akcie Konzultant.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS dnes rozhodol o vzatí do väzby obvinenej A.M. Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti. Ďalších troch obvinených sudca prepustil zo zadržania," informovala TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"U obvineného P.H. súd prijal písomný sľub obvineného, ako aj záruku dôveryhodnej osoby a uložil mu primerané povinnosti a obmedzenia. U obvineného A.S. sudca väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a uložil mu primerané povinnosti a obmedzenia. U obvineného E.J. sudca prijal písomný sľub obvineného, ako aj záruku dôveryhodnej osoby a uložil mu primerané povinnosti a obmedzenia," konkretizovala ďalej Kudjáková.



Rozhodnutie nie je právoplatné. ŠTS začal rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v sobotu (12.12.) od 14.00 h.



Policajný vyšetrovateľ obvinil sedem osôb vrátane viacerých starostov z obcí Bratislavského kraja. Zadržaní boli Národnou kriminálnou agentúrou v rámci spomínanej akcie Konzultant, ktorá súvisí s vyšetrovaním trestných činov machinácie pri verejnej dražbe i verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Súčasne so zadržaním osôb polícia vykonala aj prehliadky na niekoľkých obecných úradoch.