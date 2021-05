Súd zrušil neodkladné opatrenie o statusoch Ľ. Blahu o vplyve Esetu

Bratislava 18. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) nemusí zmazať svoje statusy na sociálnej sieti týkajúce sa údajného ovplyvňovania parlamentných volieb 2020 spoločnosťou ESET. Krajský súd (KS) Bratislava zamietol neodkladné opatrenie, o ktorom rozhodol Okresný súd (OS) Bratislava I. Blaha o tom informoval na sociálnej sieti. TASR to potvrdil aj PR manažér spoločnosti Peter Blažečka.



"Odvolací súd rozhodol, že zasiahnutie do mojej slobody prejavu je neprimerané aj preto, že mrzačí demokratický proces, keďže ako politik zastupujem svojich voličov," reagoval Blaha. Poznamenal, že rok po voľbách mu súd dovolil status, ktorý už dávno nie je aktuálny, znova zverejniť.



Spoločnosť upozornila na to, že rozhodnutie krajského súdu sa týka len neodkladného opatrenia a nie žaloby. "Súd neposúdil žalované výroky Ľuboša Blahu na adresu spoločnosti ESET ako oprávnené," spresnil Blažečka. Ozrejmil, že súd samotnú žalobu zatiaľ neprejednal.



OS Bratislava I vo februári 2020 vydal neodkladné opatrenie, že Blaha musí zmazať svoje statusy a je povinný zdržať sa akýchkoľvek klamlivých tvrdení týkajúcich sa tejto témy. Spoločnosť podala v tejto súvislosti začiatkom júla 2019 aj žalobu. V spore s poslancom sa domáha ochrany svojej dobrej povesti.