Sudca Fitt nemá záujem viesť OS Bratislava III po zmene špecializácie

Bratislava 15. februára (TASR) - Sudca Roman Fitt minulý týždeň informoval dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, že po zmene špecializácie Okresného súdu (OS) Bratislava III na obchodnú agendu už nemá záujem tento súd viesť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika Klobušická.



"Pán Fitt informoval ministra, že po zmene špecializácie OS Bratislava III na obchodnú agendu už nemá záujem tento súd viesť, keďže on sa profesijne špecializuje na trestné právo," priblížila hovorkyňa.



Karas opakovane vyjadril presvedčenie, že Fitt bude prínosom pre trestné súdnictvo a bude vykonávať svoju prácu striktne v zmysle právnych predpisov. "A to bez ohľadu na vonkajšie tlaky, ako to preukázal aj pri spornej záležitosti s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA)," dodala.



Súdna rada SR sa na utorkovom (14. 2.) zasadnutí uzniesla, že vlaňajší postup sudcov a vtedajšieho predsedu OS Bratislava III Fitta odmietnuť vydanie vyšetrovacieho spisu s utajovanou prílohou príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bol v súlade so zákonom.



Príslušníci NAKA sa mali 25. apríla 2022 na OS Bratislava III dožadovať spisu exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta M. a exnámestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa B. Tiež utajovaných príloh. Vtedajšia šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) odvolala vlani v júni Fitta z pozície šéfa tohto súdu. Dôvodom bolo podľa jej slov manažérske zlyhanie a nie skutočnosť, či mal súd príslušníkom NAKA spis odovzdať.