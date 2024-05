Sudca J. Hrubala sa vzdal funkcie predsedu ŠTS

Bratislava 15. mája (TASR) - Sudca Ján Hrubala sa vzdal funkcie predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to Denník N.



Hrubala priblížil, že si ho minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) 14. mája predvolal, aby mu tlmočil výhrady voči postupu v rámci disciplinárnej veci sudcu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana, týkajúce sa zisťovania rozsahu policajných informácií o sudcovi. "Podľa jeho názoru ide o nedostatok v mojej práci a o pochybenie, ktoré je dôvodom na moje odvolanie z funkcie predsedu súdu," podotkol.



Hrubala s takýmto názorom nesúhlasí. "V zhode s väčšinou disciplinárneho senátu rozhodujúceho predmetnú vec si myslím, že v danej situácii predseda súdu mal aj takéto možnosti skúmania integrity sudcu a intenzita kontaktov dôvodiacich mnou namietanú zaujatosť sudcu mala a mohla byť predmetom prieskumu štatutárneho orgánu súdu. Pokiaľ však ide o ministrov názor naďalej so mnou vo funkcii predsedu súdu nespolupracovať, akceptoval som ho," doplnil.



V rámci výkonu štátnej správy súdov by mala byť podľa Hrubalu spolupráca založená na dôvere, a ak neexistuje, je viacero spôsobov ukončenia takejto spolupráce. "Jedným z nich je vzdanie sa funkcie predsedu súdu a takýto krok som učinil. Chcem ešte zdôrazniť, že odchádzam s pocitom dobre vykonanej práce a môj nástupca, respektíve nástupkyňa 'zdedí' personálne zastabilizované pracovisko s normálnou pracovnou atmosférou a sudcami, respektíve sudkyňami, ktorí vedia, v čom práca sudcu spočíva," dodal.