Sudca M. Truban je disciplinárne vinný, znížili mu plat

Bratislava 8. marca (TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban je vinný zo závažného disciplinárneho previnenia, keď sa nevylúčil z rozhodovania o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ho v stredu potrestal polročným znížením funkčného platu o 50 percent. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov tri ku dvom.



Disciplinárny senát poukázal na to, že sudca musí oznámiť svoju zaujatosť vždy, ak je na to daný niektorý z dôvodov. Od tejto povinnosti nie je oslobodený ani v prípade, ak zaujatosť nenamietali účastníci konania. "Pasivita účastníka alebo zlyhanie subjektu, ktorý je účastným na procese, samo osebe nedokáže ospravedlniť sudcu pred tým, aby nechránil záujem spoločnosti," povedal predseda senátu NSS SR Michal Matulník.



Truban považuje verdikt za absolútne neprijateľný. "Je to čierny deň pre slovenské súdnictvo," podotkol.



Návrh na disciplinárne konanie voči Trubanovi podali predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák 20. októbra 2020. Žiadali jeho preradenie na súd nižšieho stupňa.



"Podľa môjho názoru je odôvodnenie rozhodnutia v konečnom dôsledku plne v súlade s tým, čo sme tvrdili," uviedol Hrubala v reakcii na stredajší verdikt.



"Je nesporné, že návrh na vzatie do väzby vybavoval sudca, ktorý má vo veci nespochybniteľnú vlastnú záležitosť," povedal Hrubala o nevylúčení sa Trubana z rozhodovania o väzbe Norberta B. Bagatelizovanie situácie pred disciplinárnym senátom podľa neho dokazuje malígny úmysel sudcu.



Podľa disciplinárneho návrhu mal mať Truban záujem na spochybnení Mareka K., svedka vo väzobnej veci, z ktorej rozhodovania sa nevylúčil. Podľa svedka sa mal právnik Ján G. prihovárať za eurofondy pre projekt Altmayer, patriaci Trubanovej rodine.



Truban na pojednávaniach opakovane zdôraznil, že sa necíti byť vinný, podotkol, že nemal pomer k účastníkom konania a ani k prejednávanej veci. Disciplinárku vníma ako politicky motivovanú pre nesúhlas s rozhodnutím prepustiť Norberta B. z väzby na slobodu. Poukázal na to, že prokurátor a ani obvinení nepodali voči nemu námietku zaujatosti.