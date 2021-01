Sudca Richard M. bude naďalej väzobne stíhaný

Bratislava 5. januára (TASR) - Sudca Krajského súdu v Bratislave Richard M., zadržaný počas minuloročnej marcovej policajnej akcie Búrka, bude naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom v utorok senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Senát 2T NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného Richarda M. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorým bola zamietnutá žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu," priblížila hovorkyňa. ŠTS v Pezinku rozhodol o neprepustení Richarda M. z väzby 8. decembra minulého roka.



NS SR pôvodne už 8. októbra zamietol sťažnosti obvinenej bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. a sudcu Richarda M., podané vtedy proti uzneseniu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. NS vtedy potvrdil, že obaja ostanú vo väzbe do 11. marca 2021. Senát NS zároveň ihneď prepustil z väzby na slobodu obvinenú Denisu C. a neponechal ju v nej do 11. októbra 2020. O predĺžení väzby rozhodoval ŠTS, pracovisko Banská Bystrica koncom septembra.



Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.