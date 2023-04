Sudca ŠTS odmietol obžalobu prokurátora ÚŠP na Roberta K. a Jozefa B.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici odmietol v pondelok (3. 4.) obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na exministra vnútra Roberta K. a podnikateľa Jozefa B. st. za zločin podplácania. Vec vracia prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.



O rozhodnutí ŠTS informoval na utorkovej tlačovej konferencii šéf Smeru-SD Robert Fico. "Podľa procesných pravidiel platí, že odmietnutie obžaloby prichádza vtedy, keď sú zásadné pochybenia," skonštatoval. Hovorí o pošpiňovaní opozície. Sudca mal podľa Fica obžalobu odmietnuť, pretože Kaliňák nebol vypočutý ani nebol oboznámený s výsledkami vyšetrovania. Fico tiež tvrdí, že exminister nemal možnosť podať návrhy na doplnenie dokazovania. Na rozhodnutie upozornil Plus 7 dní.



Kaliňák na tlačovej konferencii povedal, že rozhodnutie ŠTS konštatuje viac ako 12-násobné porušenie Trestného poriadku. Považuje to za zrkadlo úrovne ÚŠP. Uznesenie o odmietnutí obžaloby svedčí podľa neho o tom, že ide o politický prípad.



Prokurátor ÚŠP podal na ŠTS obžalobu na Roberta K. a Jozefa B. st. 28. marca. Národná kriminálna agentúra dvojicu obvinila ešte začiatkom februára. Polícia vtedy priblížila, že mala poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Obaja vtedy označili obvinenie za politicky motivované.